Brands: 'Met dat soort signaaltjes hadden we misschien meer moeten doen bij PSV'

Het was een bewogen seizoen voor PSV, dat uiteindelijk toch weer de beste ploeg van Nederland blijkt te zijn. Een dag na het behalen van de landstitel blikt algemeen directeur Marcel Brands met De Telegraaf uitgebreid terug op de voorbije maanden.

PSV begon ijzersterk aan het seizoen, maar volgens Brands zegt dat lang niet alles. ''Als je erop terugkijkt waren er ook in de periode dat het goed ging, want we begonnen met tien zeges op een rij, al wel signalen.''

''Er was op een gegeven moment een interviewtje met Joey Veerman na een wedstrijd, waarin hij aangaf 'dat het een beetje gemakzuchtig was, maar dat die goal toch wel viel'. Met dat soort signaaltjes hadden we misschien meer moeten doen, maar dan nog is niet alles te voorkomen'', zo benadrukt de zelfkritische PSV-directeur.

PSV leek na de winterstop in te storten. Met name tegen de mindere goden werden veel punten verspeeld. ''Er is nooit één oorzaak, er zijn meerdere factoren'', analyseert Brands de enorme terugval. ''Er was het drukke programma met 18 wedstrijden in 64 dagen en zware Europese wedstrijden, er vielen spelers weg door blessures, en niet de minste spelers, een aantal belangrijke jongens raakte uit vorm en je zat in een periode, dat de velden minder waren.''

Ondanks de mindere fase stond Peter Bosz intern nimmer ter discussie bij PSV. ''Nooit'', zegt Brands zonder enige twijfel. ''Ik heb natuurlijk op een gegeven moment wel geschakeld met de rvc, want die wilden ook weten hoe het ervoor stond, en die zeiden ook gelijk: ’Deze trainer heeft ons zo’n mooi kampioenschap gegeven, met zulk mooi voetbal. We staan honderd procent achter hem'.''

De chemie tussen trainer en spelersgroep is er nog steeds, zo legt de algemeen directeur uit. ''Earnest (Stewart, technisch directeur PSV, red.) peilt dat. Die zit daar de hele dag en heeft direct het oude kantoor van John de Jong achterin ingeruild voor het kantoor vooraan. Die zit overal middenin en ik ga ook af en toe een training kijken. Dan voel je echt wel of de chemie er nog is'', aldus Brands.

De soms zeer aanvallende speelstijl van Bosz zorgde intern nooit voor irritatie. Brands wist na zijn eerste gesprek met de trainer wat voor vlees hij in de kuip had. ''Toen zei Peter: 'Gaan jullie mij daarin dan ook steunen als het wat minder gaat? Want ik blijf hetzelfde spelen. Als jullie dan van mij verlangen dat ik met vijf man achterop ga spelen, dan ga ik dat niet doen.' Daarover is hij dus aan de voorkant heel duidelijk geweest en dan vind ik het niet fair om het daarover te gaan hebben'', zo besluit de ervaren PSV-bestuurder.