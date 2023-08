Mancini vindt twee weken na vertrek bij Italië nieuwe klus als trainer

Zondag, 27 augustus 2023 om 21:20 • Bart DHanis • Laatste update: 21:31

Roberto Mancini gaat aan de slag als bondscoach van Saudi-Arabië, dat heeft de voetbalbond van dat land bevestigd via de officiële kanalen. Mancini vetrok pas twee weken geleden bij de nationale ploeg van Italië, waar een te grote kloof zou zijn ontstaan tussen de technische leiding van de bond en de nationale ploeg. Hij gaat een contract voor vier jaar tekenen en een nettosalaris van 25 miljoen euro per jaar opstrijken bij zijn nieuwe werkgever.

Zijn vertrek bij de nationale ploeg van Italië kwam als een verrassing. In gesprek met La Repubblica wijst Mancini met de beschuldigende vinger in de richting van Bondsvoorzitter Gabriele Gravina. "Ik vertelde hem dat ik in deze maanden steun en rust nodig had, maar dat gunde hij mij niet en dus heb ik ontslag genomen", aldus Mancini. "Hij had mij kunnen houden als hij dat wilde, maar hij heeft een jaar lang geprobeerd om een revolutie teweeg te brengen in mijn staf." Gravina wilde naar verluidt Leonardo Bonucci toevoegen aan de technische staf van Mancini. Luciano Spaletti, voormalig succescoach van Napoli, volgt Mancini op bij Italië.

Mancini volgt bij Saudi-Arabië Hervé Renard op. De Franse coach was met de golfstaat actief op het WK in Qatar, waar hij met 2-1 won van latere wereldkampioen Argentinië. Inmiddels is Renard, die ook een tijd lang bondscoach was van Marokko, trainer van het vrouwenelftal van Frankrijk. Naar verwachting wordt Mancini maandag door de Saudi-Arabische voetbalbond in Riyadh aan het publiek getoond.



Mancini begon zijn trainerscarrière bij Fiorentina, alvorens hij een jaar later werd weggehaald door Lazio Roma. Bij Lazio maakte hij zoveel indruk dat hij in 2004 een contract mocht tekenen bij Internazionale. Vervolgens was Mancini nog trainer van Manchester City, Galatasaray en Zenit Saint-Petersburg. In 2018 werd hij aangesteld als bondscoach van Italië. Met zijn land legde hij in 2021 beslag op het Europees kampioenschap.