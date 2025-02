Manchester United verlengt contract niet: voormalig Ajacied kan op zoek naar nieuwe club

Het contract van Christian Eriksen bij Manchester United wordt niet verlengd, zo meldt Fabrizio Romano maandag. De 33-jarige Deen lijkt op een dood spoor beland te zijn en zal op zoek moeten naar een nieuwe club.

Voorlopig komt de voormalig Ajax-middenvelder niet in de plannen van manager Rúben Amorim voor, nadat hij dit seizoen dertien keer in de Premier League in actie kwam voor the Red Devils.

Onder leiding van Erik ten Hag maakte Eriksen in 2022 de overstap van Brentford naar Manchester United. Na zijn hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland (0-1) in 2021 kon de middenvelder niet meer in Italië voetballen.

Een week na het incident kreeg hij een defibrillator. Omdat de regels van de Serie A het gebruik van een defibrillator tijdens wedstrijden verbieden, moest de Deen op zoek naar een andere club. Bij Brentford kreeg hij vervolgens de kans om het voetbal weer op te pakken.

Bij de club uit Londen speelde Eriksen elf wedstrijden, waarna hij een transfer naar Manchester United afdwong. In zijn eerste seizoen in Manchester speelde hij in totaal 44 wedstrijden en was hij, tot aan zijn enkelblessure, een vaste waarde in de basisopstelling van Ten Hag.

Al eerder dit seizoen werd verwacht dat zijn contract, dat tot medio 2025 loopt, niet verlengd zou worden. Dat is nu volgens Romano werkelijkheid geworden. Bovendien krijgt de Deens international sinds de komst van Amorim nog minder speeltijd, waardoor hij overbodig lijkt te zijn en op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe bestemming.

Eriksen begon zijn carrière bij Ajax en vertrok in 2013 naar de Premier League. Via Tottenham Hotspur stapte hij over naar Inter, Brentford en uiteindelijk Manchester United. Bij het Deense nationale elftal heeft hij inmiddels 140 interlands op zijn naam staan.