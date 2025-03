Manchester United-manager Ruben Amorim ziet international van Engeland terugkeren in de selectie

Manchester United wordt dit seizoen geplaagd door verschillende blessuregevallen. De nummer veertien van de Premier League kan binnenkort echter weer beschikken over een middenvelder.

Trainer Ruben Amorim mist momenteel Luke Shaw, Lisandro Martínez, Amad Diallo, Jonny Evans, Kobbie Mainoo en Mason Mount door blessures. Voor Martínez zit het seizoen erop. De Argentijnse verdediger scheurde in het duel tegen Crystal Palace (0-2 verlies) zijn kruisband.

De Portugese oefenmeester schuift veel met de achterhoede van Manchester United, maar hij kan Evans en Shaw nog niet terugverwachten. Mainoo en Diallo zijn tevens zeker niet inzetbaar tot het einde van het seizoen. Het wordt een race tegen de klok voor de twee jonge spelers.

Mount zal op korte termijn weer aansluiten bij de selectie van Manchester United. Het wordt echter niet verwacht dat hij op donderdagavond deel uit zal maken van de wedstrijdselectie tegen Real Sociedad.

De Engelsman, die in de zomer van 2023 overkwam van Chelsea, wist tot dusver nog geen potten te breken. Mount miste dit seizoen al 23 wedstrijden voor the Red Devils. Momenteel revalideert hij nog van een bovenbeenblessure, die hij opliep in de wedstrijd tegen Manchester City (1-2 winst).

Amorim verklaarde de blessuregevoeligheid van zijn middenvelder: “Hij heeft ongeluk gehad. Het heeft niks met zijn lichaam te maken. Het was gewoon een verkeerde beweging en hij zal moeten herstellen, want we hebben hem nodig”, aldus de Portugees.

“Ik ben gecharmeerd van Mason (Mount, red.). Je ziet in zijn ogen dat ie graag wil en dat is het belangrijkste”, vervolgde de veertigjarige trainer. “Ik hoop dat hij, zodra hij fit is, zijn ware kwaliteiten kan laten zien, zoals hij die bij Chelsea toonde.”