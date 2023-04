Manchester United spoelt Europese kater weg en is FA Cup-finalist

Zondag, 23 april 2023 om 20:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:34

Manchester United heeft zich zondagavond geplaatst voor de finale van de FA Cup. De ploeg van Erik ten Hag was op Wembley te sterk voor Brighton & Hove Albion. Beide ploegen wisten in de reguliere speeltijd en de verlenging niet tot scoren te komen, waardoor strafschoppen een winnaar moesten aanwijzen. Daarin was United de sterkste. Het wordt voor Ten Hag zijn tweede bekerfinale met the Mancunians, nadat hij eerder de EFL Cup won. In de FA Cup-finale is stadgenoot Manchester City de tegenstander op 3 juni.

David de Gea zag er donderdag tijdens de uitschakeling in de Europa League tegen Sevilla niet goed uit, maar behield wel zijn basisplaats. Door personele problemen werd de verdediging gevormd door Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Luke Shaw en Diogo Dalot. Op het middenveld koos Ten Hag voor Casemiro, Bruno Fernandes en Christian Eriksen. Marcus Rashford keerde in de punt van de aanval terug in de basis. Bij Brighton begon Joël Veltman op de bank, hij deed uiteindelijk een uur mee.

United en Brighton maakten er vanaf de eerste minuut een boeiend gevecht van. Bij the Seagulls kwam de meeste dreiging van de voet van Julio Enciso. De spits schoot eerst voorlangs en niet veel later naast. Tussen die twee kansen door liepen twee spelers van Brighton elkaar in een kansrijke positie in de weg. Namens United nam Fernandes het vijandelijke doel onder vuur. De Portugees legde na een kwartier spelen aan, maar vond doelman Robert Sanchez op zijn weg. Op slag van rust faalde Fernandes opnieuw toen hij dacht te profiteren van een slechte uittrap van Sanchez.

Ook na rust golfde het spel op en neer. Tien minuten na rust moest De Gea zich volledig strekken om Enciso van scoren af te houden. De Paraguayaan haalde uit met een prachtige volley, maar zag de Spanjaard even zo fraai redden. Een schot van Antony kon niet veel later uit de linkerhoek worden getikt door Sanchez. De voormalig Ajacied maakte een getergde indruk. Na ruim een uur spelen draaide United de duimschroeven flink aan, zonder daarbij tot echt grote kansen te komen. Na ruim een uur kwam met Veltman de eerste Nederlander binnen de lijnen.

Hij zag Solly March tien minuten voor tijd gevaarlijk worden met een schot vanaf de rand van de zestien. De linkspoot dribbelde vanaf de rechterkant naar binnen, maar zag zijn poging knap worden gepakt door De Gea. In de slotfase van het duel namen de zenuwen het zichtbaar over en speelden beide ploegen om niet te verliezen. Wat volgde was een verlenging, waarin United de eerste mogelijkheid kreeg. Na een vlot lopende aanval leek Rashford het eindstation. Het schot van de Engelse spits miste echter richting.

Na twintig minuten in de verlenging bracht Ten Hag zowel Wout Weghorst als Tyrell Malacia binnen de lijnen. Een schot van Rashford eindigde vervolgens naast. Doordat er ook in de verlenging niet gescoord werd, moesten strafschoppen de uitkomst bieden. Daarin bleek United het meest succesvol. The Mancunians verloren zeven van de laatste acht strafschoppenseries, maar trokken ditmaal wel aan het langste eind. Nadat de eerste twaalf strafschoppen nagenoeg feilloos werden ingeschoten, faalde March. Victor Lindelöf schoot vervolgens de beslissende strafschop raak. Eerder in de serie raakte Weghorst al.