Manchester United-speler openhartig in open brief: ‘Ik wil niet vertrekken’

Bruno Fernandes heeft een dag voor de FA Cup-finale van Manchester United tegen Manchester City een open brief geschreven richting de supporters van The Red Devils. Daarin schrijft de aanvoerder onder andere dat hij niet wil vertrekken en dat zijn doelstellingen nog steeds torenhoog zijn.

“Ik weet dat het geen makkelijk seizoen voor jullie is geweest”, richt Fernandes zich tot de fans in een open brief op The Players’ Tribune. “We hebben niet voldaan aan de standaarden die jullie verdienen. We konden het niveau van jullie support niet aantikken op het veld. Als aanvoerder voel ik me daarvoor verantwoordelijk.”

“Het begint bij mij”, aldus de 29-jarige Portugees. “En het verbeteren begint morgen (zaterdag, red.). We moeten alles geven in deze laatste wedstrijd tegen Manchester City en we moeten vooruit.” Manchester United wist zich in de halve finale van het bekertoernooi met hangen en wurgen langs Coventry City te werken en staat zaterdag dus tegenover stadsrivaal Manchester City.

Daarna gaat Fernandes in op de transfergeruchten die de afgelopen weken rondom hem zijn ontstaan. “Ik wil helemaal niet vertrekken. Dit is altijd mijn ultieme droom geweest. Ik hou er meer dan wat ook ter wereld van om op Old Trafford te spelen”, schrijft Fernandes, die nog steeds torenhoge verwachtingen heeft voor de toekomst.

“Ik wil alleen dat mijn verwachtingen overeenkomen met de verwachtingen van de club. Als je met elke fan praat, zullen ze je hetzelfde vertellen. We willen meedoen om de landstitel. We willen Champions League-voetbal spelen. We willen in de bekerfinales staan. Dat is de standaard. Dat is wat ik wil. Dat is wat jullie allemaal verdienen”, richt de aanvoerder zich tot de supporters.

Vertrekken is dus geen optie voor Fernandes, onderstreept hij daarna nogmaals. “Ik wil gewoon blijven vechten. Ik wil hier zijn. Mijn familie wil hier zijn. Als je daar ook maar een moment aan twijfelt, dan hoef je alleen maar naar mijn Spotify Wrapped te kijken, dat zal het je bewijzen…”, besluit hij.

De doelstellingen zullen volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid wel behaald moeten worden zonder Erik ten Hag. Onder meer The Guardian meldde vrijdag dat de 54-jarige oefenmeester na de FA Cup-finale, ongeacht het resultaat, zal worden ontslagen.

