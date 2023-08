Manchester United rondt intern onderzoek af en neemt afscheid van Greenwood

Maandag, 21 augustus 2023 om 16:04 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:26

Manchester United heeft het interne onderzoek naar Mason Greenwood afgerond en in samenspraak met de Engelsman zelf besloten dat hij zijn carrière elders gaat voortzetten. Dat maken the Red Devils bekend via de officiële kanalen. De club gaat meewerken aan het vertrek van het voormalig toptalent, die zijn laatste wedstrijd voor United in januari 2022 speelde.

Greenwood werd begin vorig jaar opgepakt en geschorst vanwege beschuldigingen van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin, met wie hij inmiddels een kind heeft gekregen. Afgelopen februari werden alle aanklachten ingetrokken. United voerde zelf een intern onderzoek uit, waarbij het toegang had tot ‘bewijs dat niet toegangelijk was voor het publiek’. De club van manager Erik ten Hag legt in een uitgebreid statement uit hoe het tot de beslissing is gekomen om afscheid te nemen van Greenwood.

“Ons proces begon in februari 2023, nadat alle aanklachten tegen Mason waren ingetrokken. Gedurende het hele proces hebben we rekening gehouden met de wensen, rechten en het perspectief van het vermeende slachtoffer, samen met de normen en waarden van de club, en hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk informatie en context te verzamelen”, aldus de club. “Dit heeft ons genoodzaakt om voorzichtig te werk te gaan bij het verkrijgen van bewijs dat niet openbaar is, inclusief van mensen met directe kennis van de zaak.”

“Op basis van het beschikbare bewijs hebben we geconcludeerd dat het online geplaatste materiaal geen volledig beeld gaf en dat Mason de strafbare feiten waarvoor hij oorspronkelijk werd aangeklaagd, niet heeft gepleegd. Dat gezegd hebbende heeft Mason, zoals hij vandaag publiekelijk erkent, fouten gemaakt waarvoor hij verantwoordelijkheid neemt”, vervolgt United. “Alle betrokkenen, inclusief Mason, erkennen dat het moeilijk voor hem is om zijn carrière bij Manchester United te hervatten. Daarom is wederzijds overeengekomen dat het voor hem het beste zou zijn om dat buiten Old Trafford te doen, en we zullen nu met Mason samenwerken om dat te realiseren."

Reactie Greenwood

Ook Greenwood zelf heeft gereageerd op zijn situatie en zijn vertrek bij United. “Ik wil beginnen met te zeggen dat ik begrijp dat mensen me zullen veroordelen vanwege wat ze hebben gezien en gehoord op sociale media. Ik weet dat mensen het ergste zullen denken. Ik ben opgevoed om te weten dat geweld of misbruik in elke relatie verkeerd is. Ik heb de dingen waarvan ik beschuldigd werd niet gedaan en in februari ben ik vrijgesproken van alle aanklachten. Ik accepteer echter volledig dat ik fouten heb gemaakt in mijn relatie en ik neem mijn deel van de verantwoordelijkheid voor de situaties die hebben geleid tot het bericht op sociale media.”

“Ik leer mijn verantwoordelijkheden te begrijpen om een goed voorbeeld te geven als profvoetballer en ik richt me op de grote verantwoordelijkheid om vader te zijn en een goede partner”, vervolgt de Engelsman. “De beslissing van vandaag is onderdeel geweest van een samenwerkingsproces tussen Manchester United, mijn familie en mij. De beste beslissing voor ons allemaal is dat ik mijn voetbalcarrière voortzet buiten Old Trafford, waar mijn aanwezigheid geen afleiding zal zijn voor de club.”

“Ik bedank de club voor hun steun sinds ik zeven jaar oud was”, aldus Greenwood. “Een deel van mij zal altijd United zijn. Ik ben mijn familie en al mijn dierbaren enorm dankbaar voor hun steun en het is nu aan mij om het vertrouwen dat de mensen om mij heen hebben getoond terug te betalen. Ik ben van plan om een betere voetballer te worden, maar bovenal een goede vader, een beter mens, en om mijn talenten op een positieve manier te gebruiken op en naast het veld."