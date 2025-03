Manchester United na strafschoppen uitgeschakeld in FA Cup: Zirkzee en Lindelöf zijn de schlemiel

Manchester United is uitgeschakeld in de FA Cup. Nadat er na 120 minuten spelen nog geen winnaar viel aan te wijzen, moesten strafschoppen de doorslag geven. De ploeg van Ruben Amorim kwam achter dankzij en treffer van Calvin Bassey, maar Bruno Fernandes schoot in het tweede bedrijf de eindstand van 1-1 op het bord. Na strafschoppen trok Fulham aan het langste eind en gaan zij dus spelen in de kwartfinale van het toernooi.

Bij Man United begonnen Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, André Onana en Noussair Mazraoui in de basis. Bij de bezoekers stonden oud-PSV’er Andreas Pereira en Bassey aan de aftrap.

In het eerste bedrijf kwam het gevaarlijkste moment van de voet van Bruno Fernandes. De Portugees kreeg de bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied en haalde vervolgens uit. Het schot had een venijnige stuiter, maar doelman Bernd Leno wist de poging toch tot corner te verwerken.

Na een half uur spelen kwam Fulham meer en meer aan voetballen toe. Hoewel de ploeg van manager Marco Silva geen echte grote kansen wist te creëren, kwam Fulham op slag van rust wel op voorsprong. Bassey kopte een corner achter Onana, waardoor zijn ploeg met een voorsprong de kleedkamers kon opzoeken.

In de tweede helft kreeg Man United iets meer grip op het duel. Kansen van Mazraoui en Bruno Fernandes werden nog geweerd door Leno, maar uiteindelijk wist Man United alsnog te scoren. Diogo Dalot gaf een voorzet op Bruno Fernandes, die over zijn standbeen in één keer in de lange hoek schoot: 1-1.

Na de gelijkmaker van Man United drong Fulham meer aan op de overwinning. In de blessuretijd van de reguliere speeltijd moest Onana zich uiterst strekken om een poging van Emile Smith-Rowe te weren. In de laatste secondes van het duel waren invallers Chido Obi en Alejandro Garnacho nog heel dichtbij, maar ook voor Man United mocht het niet baten.





In de verlenging kregen beide ploegen kansen om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen, maar de grootste mogelijkheid was voor de Deense Obi. Hij profiteerde van miscommunicatie achterin bij de Londenaren en schoot in de verre hoek. Tot ieders verbazing wist Leno met een goede reflex de bal echter nog over het doel te tikken.



Strafschoppen moesten uiteindelijk de doorslag geven op Old Trafford. De eerste zes strafschoppen gingen raak, maar de zevende werd door Man United-verdediger Victor Lindelöf gemist. De Man United-strafschop die daarop volgde werd door Joshua Zirkzee gemist, waardoor Fulham door is naar de kwartfinale van de FA Cup.