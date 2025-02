Manchester United kondigt eerste aankoop tijdperk Rúben Amorim aan

Manchester United maakt op de eigen kanalen melding van de komst van Patrick Dorgu. De linksback komt over van het Italiaanse Lecce. De twintigjarige Deen is de eerste aanwinst in het tijdperk Rúben Amorim.

Het was een publiek geheim dat Manchester United zich deze transfermaand wilde versterken met een wingback voor aan de linkerkant. Enkele weken terug werd duidelijk dat Dorgu de gedroomde kandidaat was voor United. De Deen brak vorig seizoen door bij Lecce in de Serie A en staat er in menig scoutingsrapport goed op.

De degradatiekandidaat uit Italië ontvangt naar verluidt een vast bedrag van dertig miljoen euro en ziet dit bedrag door middel van bonussen met maximaal vijf miljoen oplopen. Door de komst van Dorgu mag Tyrell Malacia uitkijken naar een nieuwe club.

Het jeugdexponent van Feyenoord leek lange tijd op weg naar Benfica, maar die deal is inmiddels geklapt. “Tyrell Malacia’s verhuur naar Benfica van Manchester United is definitief van de baan”, aldus Fabrizio Romano zaterdagavond op X. “Geen akkoord over een huursom en een optie tot koop.”

Het lijkt er dus op dat beide partijen niet tot een akkoord zijn gekomen. Malacia had al wel een akkoord bereikt met Benfica. “Manchester United blijft kijken naar opties voor Malacia. Er liggen momenteel verschillende huurverzoeken”, vervolgt Romano.

Dorgu zelf is dolblij om op Old Trafford aan de slag te gaan. “Ik kan niet wachten om met Amorim te werken; zijn visie voor dit team en de toekomst van de club is ongelooflijk opwindend. Er is een duidelijk plan opgesteld voor mijn ontwikkeling en ik heb het gevoel dat Manchester United de perfecte plek is om mijn potentieel te vervullen en mijn enorme ambities te verwezenlijken.”

Voor Amorim betekent de komst van Dorgu meteen zijn allereerste toevoeging aan de selectie sinds hij in november aantrad op Old Trafford. Tot nu toe moest de Portugese oefenmeester het doen met de spelers die werden aangetrokken in de tijd van Erik ten Hag en zijn voorgangers.