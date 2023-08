Manchester United komt horrorstart te boven en wint van tienkoppig Forest

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 18:00 • Lars Capiau • Laatste update: 18:27

Manchester United heeft zaterdagmiddag een 3-2 zege geboekt op Nottingham Forest. Op Old Trafford boog de nummer drie van afgelopen seizoen een 0-2 achterstand om in een overwinning. Al na vier minuten keek de ploeg van Erik ten Hag tegen een 0-2 achterstand aan, maar via goals van Christian Eriksen en Casemiro kwam de ploeg weer op gelijke hoogte. Na een rode kaart van Joe Worrall versierde Marcus Rashford een penalty, die Bruno Fernandes benutte: 3-2. Met de overwinning klimt Manchester United voorlopig naar de vijfde plaats.

Ten Hag moest flink in zijn basisopstelling schuiven na de blessures van Mason Mount en Luke Shaw. Omdat Tyrell Malacia ook nog altijd met een blessure kampt moest de Haaksberger noodgedwongen met Diogo Dalot op de linksbackpositie starten. Mount werd vervangen door Eriksen en voorin kreeg Anthony Martial de voorkeur boven Alejandro Garnacho. Martial werd in de aanval vergezeld door Rashford en ex-Ajacied Antony.

?????????????????????? ???????? ???????????????????? ????????????!?? Na vier minuten staat de ploeg van Erik ten Hag al met 2-0 achter tegen Nottingham Forest! ?? https://t.co/21pAPwrGDy#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/wnC5VPqA8N — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 26, 2023

United keek al heel snel tegen een 0-2 achterstand aan. Het eerste doelpunt viel na nog geen negentig seconden spelen. Een corner van the Red Devils werd weggewerkt, waarna Morgan Gibbs-White de bal doorkopte. Taiwo Awoniyi pikte de bal op de middellijn op, sprintte Rashford eruit en kon zo doorlopen richting André Onana. Met een simpele schijnbeweging stuurde de spits Onana de verkeerde hoek in, waarna hij de bal simpel in het doel prikte: 0-1.

Tot overmaat van ramp voor de ploeg van Ten Hag viel de 0-2 nog geen drie minuten later ook nog. Een vrije trap aan de zijkant van de zestien werd door Gibbs-White voor het doel geslingerd en viel pardoes op het hoofd van Willy Boly, die hem tot zijn verbazing in het doel zag rollen. Al snel deden the Mancunians wat terug. Na een redding van Matt Turner op een schot van Fernandes ontving Rashford de bal. Hij versnelde langs Serge Aurier en trok de bal strak terug. Christian Eriksen werkte de voorzet tegen de touwen: 1-2.

United, dat beter speelde dan de tegenstander in de eerste helft, kwam na rust op gelijke hoogte. Een fraai ingestudeerde vrije trap leverde uiteindelijk een doelpunt op. Waar iedereen een voorzet verwachtte, legde Fernandes namelijk de bal af op Rashford, die met een voorzet de doorgelopen Portugees weer vond. Laatstgenoemde kopte terug op Casemiro, die de bal voor het intikken had: 2-2. Nog geen minuut later voorkwam Turner op zeer knappe wijze de voorsprong van United door een kenmerkend krulschot van Antony uit de hoek te tikken. Op aangeven van diezelfde Antony moest Fernandes kort daarna scoren, maar de middenvelder werkte de bal van vijf meter afstand naast.

Na een kleine zeventig minuten voetballen ontving Worrall een rode kaart. De aanvoerder van Nottingham Forest trok de doorgebroken Fernandes naar beneden. Tegen tien man van Forest wisten the Red Devils de wedstrijd uiteindelijk over de streep te trekken. Rashford versnelde langs Danilo en verdiende daarmee een strafschop. Fernandes benutte deze koelbloedig en zette United voor het eerst op voorsprong. In de slotfase, inclusief elf minuten extra tijd, drukte Forest nog flink het gaspedaal in en moest Onana nog enkele keren reddend optreden. De ploeg van Ten Hag wist de overwinning echter over de streep te trekken.

?? Manchester United buigt achterstand om! Na de ultrasnelle 2-0 achterstand tegen Nottingham weet United het duel compleet om te gooien, mede dankzij deze benutte penalty van Bruno Fernandes! ?? https://t.co/21pAPwr8O0#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/QpOy2ySQQn — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 26, 2023