Manchester United herstelt zich van verloren Europa League-finale en ontneemt Aston Villa Champions League-ticket

Aston Villa is er niet in geslaagd om een Champions League-ticket te bemachtigen. Op bezoek bij Manchester United speelde het misschien wel de slechtste wedstrijd van het seizoen, maar voelde het zich door een controversiële beslissing van de arbitrage toch bestolen. Amad Diallo en Christian Eriksen schoten Manchester United naar de overwinning en de vijftiende plaats in de Premier League: 2-0. Aston Villa gaat naar de Europa League.

Bij Manchester United was er geen plaats in de wedstrijdselectie voor André Onana en Alejandro Garnacho. Manager Rúben Amorim koos voor Altay Bayindir in het doel. Ook Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee waren er niet bij. Desondanks begon de thuisploeg uitstekend aan de wedstrijd.

Zo zag Mason Mount twee pogingen knap gered worden door Emiliano Martínez, die even later een schot van Bruno Fernandes recht op zich af zag komen. Aston Villa had het ontzettend zwaar met de hoge druk van Manchester United en had helemaal niets te vertellen op Old Trafford. Diogo Dalot raakte de paal.

Op slag van rust maakte Martínez de klus nog moeilijker voor Aston Villa, door de doorgebroken Rasmus Højlund vol naar de grond te beuken. Het kwam de Argentijn, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een vertrek uit Birmingham, op een rode kaart te staan.

In de tweede helft kwam Aston Villa niet veel beter voor de dag en schonk het Manchester United kans op kans. Een indraaiende bal van Casemiro raakte de paal, waarna Højlund nog maar eens een kans om zeep holp. Casemiro kreeg ook een opgelegde schietkans, maar roste de bal de tribunes in.

Toen de storm van Manchester United ietwat ging liggen, leek Aston Villa uit het niets op voorsprong te komen via Morgan Rogers. Bayindir had de bal niet klem en zo kon de middenvelder profiteren. Echter floot arbiter Thomas Bramall de treffer af wegens een overtreding en kon ook de VAR niet ingrijpen, omdat er te vroeg was afgefloten. Heel Aston Villa voelde zich bestolen.

Mocht dat nog niet erg genoeg zijn voor de bezoekers, kopte Diallo de thuisploeg een minuut later op 1-0. Zo glipte het Champions League-ticket uit de handen van de ploeg van Unai Emery. Na een overtreding van Ian Maatsen op Diallo schoot Eriksen vanaf de strafschopstip de eindstand op het bord: 2-0.