Manchester United heeft naast Alphonso Davies nóg een topverdediger op lijstje

Er wordt steeds meer duidelijk over de transferplannen van Manchester United onder Rúben Amorim. Eerder kwam al naar buiten dat de jonge trainer graag een spits en een middenvelder naar Old Trafford ziet komen, dinsdag meldt Sky Deutschland dat versterking voor de linksbackpositie prioriteit nummer één is. Alphonso Davies (24) is in beeld, net als een andere linksback van wereldklasse.

De voorkeur van United gaat volgens Florian Plettenberg uit naar de pijlsnelle Canadees van Bayern München, die komende zomer uit zijn contract loopt in de Allianz Arena. Gezien de concurrentie, met name in de vorm van Real Madrid, wordt deze deal echter als lastig beschouwd.

Met dat gegeven in het achterhoofd beschikken the Red Devils over een uitgebreider verlanglijstje. Ook Theo Hernández (27) wordt 'nauwlettend in de gaten gehouden'.

De Fransman, de jongere broer van Paris Saint-Germain-verdediger Lucas Hernández, presteert al jaren op topniveau bij AC Milan. In de modestad is hij een van de eerste namen op het opstellingsformulier en draagt hij bovendien de aanvoerdersband.

Het is daarom ook maar de vraag in hoeverre Milan bereid is mee te werken aan een vertrek van Hernández, die ook nog eens zeer populair is onder de aanhang van i Rossoneri. De 36-voudig international van Frankrijk beschikt over een in de zomer van 2026 aflopend contract.

Volgens Transfermarkt is Hernández zestig miljoen euro waard. Daarmee wordt hij ingeschat als de op één na waardevolste linksback ter wereld; alleen op Josko Gvardiol wordt een hoger prijskaartje geplakt: 75 miljoen euro.

Zoals bekend spelen teams van Amorim steevast in een 3-4-3-opstelling. In dat systeem zou Hernández als linkerwingback moeten fungeren. Momenteel beschikt de Portugese keuzeheer over Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, Luke Shaw en Tyrell Malacia als opties voor die positie. In zijn eerste wedstrijd als trainer van United, een teleurstellend 1-1 gelijkspel op bezoek bij Ipswich Town, koos Amorim voor landgenoot Dalot.