Manchester City zet titel kracht bij met overwinning tegen Chelsea

Zondag, 21 mei 2023 om 18:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:01

Manchester City gaat het titelfeest in met een minimale overwinning. Het elftal van Josep Guardiola werd zaterdag al kampioen door de nederlaag van Arsenal tegen Nottingham Forest (1-0) en rekende zondag af met Chelsea. Dankzij een doelpunt van Julian Álvarez werd het 1-0. Manchester City gaat zijn negende landkampioenschap na het duel vieren in het eigen Etihad Stadium. De club had veel stewards opgetrommeld om een pitch invasion van de fans te voorkomen, maar slaagde daar niet in. De spelers maakten zich razendsnel uit de voeten.

Voor beide ploegen stond niets meer op het spel. Guardiola koos bij Manchester City voor tal van namen die niet vaak op het wedstrijdformulier staan, zoals doelman Stefan Ortega, Sergio Gómez, Rico Lewis, Kalvin Phillips, Phil Foden en Cole Palmer. Bij Chelsea waren vijf wijzigingen te ontdekken ten opzichte van het duel met Nottingham Forest (2-2). Kepa Arrizabalaga keerde terug in de goal, terwijl Kai Havertz voorin de kans kreeg naast Raheem Sterling.

City begon dominant aan de wedstrijd en kwam in de twaalfde minuut op voorsprong. Álvarez werd op zestien meter van het doel gevonden door Palmer, waarna de Argentijn simpel binnenschoot: 1-0. Even later brak Palmer door na goed samenspel met Foden. Het schot van eerstgenoemde werd miraculeus van de lijn gehaald door Trevoh Chalobah. Ook Foden kreeg een enorme kans een-op-een met Kepa, maar de middenvelder zag zijn lob naast eindigen.

Chelsea kwam naarmate de eerste helft vorderde beter in de wedstrijd en creëerde na ruim een half uur twee grote kansen achter elkaar. Sterling, die jarenlang bij City onder contract stond, werd gelanceerd door Havertz, maar kreeg de bal niet voorbij het uitgestoken been van Ortega. Conor Gallagher kopte uit een voorzet van Lewis Hall op de paal. In de tweede helft overkwam Phillips hetzelfde: de kopbal van de middenvelder van City uit een vrije trap van Riyad Mahrez spatte op de paal uiteen.

Sterling kwam in de 65ste minuut heel dicht bij de openingstreffer. De aanvaller zette Kyle Walker op het verkeerde been en schoot de bal onder Ortega door. John Stones haalde de bal van de doellijn. Zes minuten later dacht City te scoren, toen Mahrez doorbrak en via een breedtebal een intikker schonk aan Álvarez. Mahrez bleek echter hands te hebben gemaakt en na een VAR-ingreep werd de treffer geannuleerd. Onder meer Erling Braut Haaland en Kevin De Bruyne kwamen nog in de ploeg, maar City maakte weinig aanstalten om een tweede treffer te forceren.