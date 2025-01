Manchester City verslaat Chelsea ondanks grote blunder van debutant en klimt naar plek vier

Manchester City heeft de Premier League-topper tegen Chelsea zaterdagavond in eigen huis met 3-1 gewonnen. Door een flinke fout van debutant Abdukodir Khusanov zette Noni Madueke de bezoekers nog op 0-1, maar Josko Gvardiol, Erling Braut Haaland en Phil Foden keerden de wedstrijd om. Door de zege passeert Manchester City Chelsea op de ranglijst: the Citizens staan nu vierde, the Blues zesde.

Pep Guardiola koos ervoor om zowel Khusanov als Omar Marmoush in de basis te zetten. Beide spelers werden onlangs gekocht door de Engelse club, en maakten zaterdag tegen Chelsea hun debuut. Vitor Reis, de derde winteraanwinst van Manchester City, begon op de bank. Verder ontbrak Nathan Aké tegen zijn oude ploeg, vanwege een blessure.

Voor Khusanov begon de wedstrijd dramatisch. De verdediger dacht een stuiterende bal in alle rust terug te koppen naar zijn doelman Ederson, maar raakte de bal veel te slap. Nicolas Jackson tikte de bal handig breed, waarna voormalig PSV’er Madueke van heel dichtbij intikte: 0-1 voor Chelsea na twee minuten.

Anderhalve minuut daarna kreeg Khusanov ook nog een gele kaart, na een overtreding op Cole Palmer. Niet veel later kon Chelsea de score zelfs verdubbelen, maar Jackson had teveel tijd nodig en zag Ederson uiteindelijk redding brengen.

Daarna nam Manchester City het heft in handen. Foden raakte de paal en Gvardiol miste goede kansen door eerst over en later naast te schieten. Na ruim een half uur leek Marmoush wél te scoren, maar vanwege buitenspel werd de treffer afgekeurd.

Toch zouden beide ploegen met een gelijke stand gaan rusten. Gvardiol benutte aan het einde van de eerste helft de rebound, nadat de diep gestuurde Matheus Nunes nog op Robert Sánchez was gestuit: 1-1.

Vlak na rust werd Khusanov, die zich na zijn teleurstellende eerste minuten prima herpakt had, gewisseld. Onder luid applaus verliet hij het veld. Vanaf de bank zag de Oezbeek hoe Sánchez voorkwam dat Haaland kon scoren en Marmoush de bal over het vijandelijke doel schoot.

Via Haaland was daar twintig minuten voor tijd dan toch de voorsprong voor Manchester City. Na een lange bal van achteruit twijfelde Sánchez of hij z’n doel uit moest komen. Hij bleef uiteindelijk ver voor z’n goal staan, waardoor Haaland de bal over de keeper heen kon wippen: 2-1.

Chelsea ging op jacht naar de gelijkmaker, maar die zou niet meer vallen. De 3-1 nog wel, vlak voor tijd. Foden kreeg de bal mee van aanspeelpunt Haaland en faalde oog in oog met Sánchez niet. Zo gooide hij het duel definitief in het slot.