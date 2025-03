Manchester City-verdediger Nathan Aké krijgt harde boodschap over zijn blessure en is lange tijd uit de roulatie

Nathan Aké lijkt dit seizoen niet meer in actie te gaan komen. Manchester City-trainer Pep Guardiola laat weten dat de Oranje-international tien tot elf weken langs de kant zal staan.

Aké raakte in de FA Cup tegen Plymouth Argyle (3-1) kort voor rust geblesseerd en bleef in de kleedkamer achter. De Nederlander miste dit seizoen al negentien duels miste door blessures.

Inmiddels is de verdediger geopereerd aan een voetbreuk en zal hij naar verwachting dit seizoen niet meer in actie komen. Trainer Guardiola liet weten dat Aké langere tijd uit de roulatie zal zijn. “Tien of elf weken is hij afwezig. Als het een operatie betreft, dan is het behoorlijk serieus. Als je een operatie ondergaat, dan is het omdat er iets verkeerds is gebeurd."

De Spanjaard is dan ook extra blij met de winterse komst van Vitor Reis en Abdukodir Khusanov. "Ik ben de club heel dankbaar. Zonder hen zouden we geen kans maken op kwalificatie voor de Champions League of voor de FA Cup kunnen vechten. We zouden alleen Ruben Días hebben..."

De blessure betekent slecht nieuws voor Oranje. Aké maakte deel uit van de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman voor de dubbele ontmoeting met Spanje in de kwartfinale van de Nations League, op 20 en 23 maart. Door die interlands gaan een streep voor de linkspoot.

De 30-jarige verdediger liet op zijn sociale media van zich horen. “Dit is zo'n frustrerend seizoen voor mij”, begint Aké openhartig, “maar ik ben succesvol geopereerd aan de voetbreuk waar ik al maanden last van heb.”

“Ik kijk positief naar de toekomst! Rust en herstel wacht mij nu. Tot snel Citizens en bedankt voor jullie steun”, besluit Aké zijn bericht.