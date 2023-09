Manchester City komt met de schrik vrij en stelt na rust orde op zaken

Dinsdag, 19 september 2023 om 23:03 • Lars Capiau • Laatste update: 23:45

Manchester City heeft het eerste Champions League-duel van het seizoen gewonnen. Thuis tegen Rode Ster Belgrado miste de ploeg van trainer Josep Guardiola in de eerste helft kans op kans, waarna het bij rust verrassend tegen een 0-1 achterstand aankeek. In het tweede bedrijf stelden the Citizens snel orde op zaken. Via Julián Álvarez (tweemaal) en Rodri bouwde de ploeg uiteindelijk uit naar een 3-1 overwinning.

Guardiola voerde voor zijn eerste Champions League-duel met Manchester City als regerend titelhouder enkele wisselingen door. Ten opzichte van het met 1-3 gewonnen duel met West Ham United afgelopen weekend formeerde de Spanjaard twee opvallende namen. Sergio Gómez nam de plek in van topaankoop Josko Gvardiol en vormde samen met Nathan Aké, Kyle Walker en Rúben Dias de verdediging. Matheus Nunes verving Jeremy Doku, waardoor Bernardo Silva een plekje vooruitschoof. Erling Haaland leidde uiteraard de frontlinie, met Álvarez die achter hem speelde.

RODE STER OP VOORSPRONG ?? De Servische kampioen komt via Bukari op 0-1 tegen de Champions League-winnaar van vorig seizoen ??#ZiggoSport #UCL #MCIZVE pic.twitter.com/1Qf9BA4R0z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2023

Na een klein kwartier was daar het eerste wapenfeit van the Citizens. Na een goede inspeelpass van Silva en een sterke dribbel van Rodri, pegelde laatstgenoemde op het doel van doelman Omri Glazer, die de bal in een reflex knap tot corner verwerkte. Na 25 minuten spelen was Haaland wel heel dicht bij een doelpunt. Een haarfijne voorzet van Phil Foden kwam perfect op het hoofd van de Noor, maar zijn kopbal spatte uiteen op de lat. Enkele minuten later kopte Aké uit een corner richting de onderhoek, maar ook zijn inzet werd gekeerd door Glazer. Haaland had het vizier duidelijk niet op scherp in de eerste helft, daar hij ook een teruggetrokken voorzet van Gómez hoog over knalde.

Luttele minuten voor rust verzuimde Foden de grootste kans van de wedstrijd. Een vrije kopbal van de jonge Engelsman van nog geen vijf meter afstand werd recht op de uitblinkende Glazer gekopt, die met een snelle reflex pareerde. Vlak voor rust kwam Rode Ster Belgrado echter tegen alle verhoudingen in op voorsprong. In een razendsnelle counter lanceerde Mirko Ivanic de snelle Osman Bukari, die de bal achter Ederson schoot. Het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd, maar na een VAR-ingreep mocht Bukari zijn doelpunt alsnog vieren: 0-1. Direct na rust poetste Manchester City de achterstand weg. Álvarez draaide goed open, speelde Haaland in, waarna de Noor weer op fraaie wijze de Argentijn vond. Hij omspeelde de keeper en rolde de bal het lege doel in: 1-1.

Vijf minuten later dacht Walker ook meteen voor de voorsprong aan te tekenen, maar zijn doelpunt werd, ditmaal terecht, wegens buitenspel afgekeurd. Uitblinker in de eerste helft Glazer ging kort daarna lelijk de fout in. De doelman probeerde de bal uit een vrije trap van Álvarez weg te boksen, maar ging volledig onder het leer door. Daarmee tikte hij de bal in eigen doel: 2-1. Na nog een poging van Haaland, die Glazer tegen de paal tikte, bepaalde Rodri de eindstand op 3-1. De Spanjaard plaatste de bal na een fraaie dribbel beheerst in de onderhoek.