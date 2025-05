Manchester City is zeer hoopvol over komst van sterspeler Nederlands elftal

Manchester City heeft contact opgenomen met AC Milan om hun interesse in Tijjani Reijnders kenbaar te maken. De middenvelder van het Nederlands elftal staat hoog op het lijstje van manager Pep Guardiola, zo meldt The Athletic. City is zeer hoopvol over de komst van Reijnders, klinkt het.

Hoewel er nog geen formeel bod op tafel ligt, is het contact tussen beide clubs een eerste stap richting een mogelijke zomertransfer. Manchester City respecteert op dit moment de focus van AC Milan op de Coppa Italia-finale van woensdag tegen Bologna, maar hoopt na afloop van dat duel verder te kunnen praten over een eventuele deal.

Reijnders wordt door de Engelse topclub gezien als serieuze versterking op de nummer 8-positie. De interesse staat los van de eerder genoemde belangstelling voor Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) en Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).

De noodzaak om het middenveld te versterken is groot nu Kevin De Bruyne na dit seizoen vertrekt en ook Bernardo Silva aan een afscheid denkt.

De 26-jarige Reijnders maakt een uitstekend seizoen door in Italië. Sinds zijn overstap van AZ naar AC Milan in 2023 speelde hij al 101 wedstrijden voor de Rossoneri, waarvan 51 dit seizoen. Hij was goed voor 10 doelpunten en 5 assists in alle competities en hielp zijn ploeg in januari aan de Supercoppa Italiana. Woensdag krijgt hij de kans om met Milan een tweede prijs te pakken in de Coppa Italia-finale tegen Bologna.

Reijnders ligt nog tot medio 2030 vast bij de Italiaanse grootmacht, nadat hij eerder dit jaar een nieuw contract ondertekende. Toch is City hoopvol dat er een akkoord bereikt kan worden, zeker nu Hugo Viana sinds april officieel is aangesteld als nieuwe technisch directeur. De verwachting is dat de Engelse grootmacht in de komende transferzomer meerdere posities in de selectie zal willen doorselecteren, mede om de loonkosten te verlagen.

De Oranje-international maakte in 2023 zijn debuut voor het Nederlands elftal en kwam sindsdien 22 keer in actie. Hij was afgelopen zomer nog basisspeler op het EK, waar Nederland in de halve finale met 2-1 werd uitgeschakeld door Engeland.