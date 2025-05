Manchester City informeert naar speler met afkoopclausule van slechts 22 miljoen euro

Manchester City is geïnteresseerd in Rayan Cherki, zo meldt Fabrizio Romano. De Fransman van Olympique Lyon heeft een afkoopclausule van 22 miljoen euro en the Citizens zouden hiernaar geïnformeerd hebben bij de nummer zes van de Ligue 1.

Cherki was dit seizoen een van de belangrijkste spelers voor les Gones en maakte in 44 wedstrijden twaalf doelpunten en gaf twintig assists. In totaal speelde de Fransman met Algerijnse roots al 185 wedstrijden voor Lyon.

Ook Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest zou op het verlanglijstje van Pep Guardiola staan. Beide spelers zouden voor de nummer tien positie worden gehaald, waar ze de vertrekkende Kevin De Bruyne direct moeten vervangen.

Gibbs-White is dit seizoen een belangrijk onderdeel van Forest geweest. Zeven goals en acht assists was hij een bepalende speler onder trainer Nuno Espirito Santo. Voor het eerst in dertig jaar bereikte Nottingham Forest weer Europees voetbal door op de zevende plek te eindigen.

Ook Tijjani Reijnders is in beeld bij Manchester City. De 22-voudig Nederlands international maakte twee zomers geleden de overstap van AZ naar AC Milan en zou dus na twee seizoenen alweer kunnen vertrekken uit Italië. Reijnders beschikt nog over een contract tot medio 2030 in Milaan.

Bij Manchester City wordt een drukke transferzomer verwacht. Namen zoals Jack Grealish, Bernardo Silva en Ederson worden veel gelinkt aan andere clubs. De Braziliaanse doelman zijn vertrek zou opgelost moeten worden door de Portugese doelman Diogo Costa van FC Porto.

Voor Manchester City zit het seizoen er nog niet op. Op woensdag 18 juni spelen the Blues hun eerste wedstrijd op het WK voor clubs tegen het Marokkaanse Wydad Casablanca. Later spelen de Engelsen ook tegen Al-Ain en Juventus.