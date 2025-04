Manchester City doet laat zaken bij Everton en houdt zicht op Champions League-ticket

Manchester City heeft zaterdagmiddag op bezoek bij Everton pas laat zaken gedaan. De formatie van Pep Guardiola beet zich lang stuk op the Toffees, maar vond in de slotfase toch doorgang: 0-2.

Kevin De Bruyne vervolgde zijn afscheidstournee met een nieuwe basisplek. De Belgische routinier moest onder meer Omar Marmoush van aanvoer voorzien. Nathan Aké ontbrak nog altijd met een blessure, terwijl Stefan Ortega de vervanger was van de eveneens geblesseerde Ederson.

De openingsfase leverde weinig sensatie op. Manchester City had de bal in het bezit en zocht naar openingen, maar het altijd stugge Everton van Sean Dyche hield het achterin potdicht. Een eerste kansje was er voor Matheus Nunes, die het van afstand probeerde. Jordan Pickford verwerkte de poging tot een hoekschop, waar niks uitkwam.

Het aanwezige thuispubliek veerde na een klein half uur spelen op. Uit een corner kwam James Tarkowski dichtbij met het hoofd, maar hij vond de paal. Snel na de theepauze was Everton andermaal koppend gevaarlijk. Ditmaal was het de beurt aan Jarrad Branthwaite, die zijn inzet ternauwernood gekeerd zag worden door Ortega. Het bleek het eerste teken van een sterke fase van the Toffees.

Die fase duurde niet de gehele tweede helft, want uiteindelijk nam Manchester City de overhand over. Marmoush kon zeven minuten voor tijd de winnende maken, maar stuitte op Pickford.

Lang treuren hoefden the Citizens niet, want zo’n minuut later maakte Nico O’Reilly alsnog de 0-1. De linksback dook op in de zestien van Everton, waar hij de strakke lage voorzet van collega-vleugelverdediger Nunes binnen tikte. In de blessuretijd gooide invaller Mateo Kovacic het duel bovendien in het slot op aangeven van Ilkay Gündogan: 0-2.

Zo deed Manchester City op Goodison Park alsnog goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket. Het bezet nu de vierde plaats, maar directe concurrent Nottingham Forest komt later dit weekeinde nog in actie en kan over de landskampioen heen klimmen. Ook Chelsea en Aston Villa zijn nog volop in de race om kwalificatie voor het miljardenbal, waaraan de gehele top vijf van de Premier League deelneemt.