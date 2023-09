Man van premierskandidaat Dilan Yesilgöz krijgt belangrijke functie bij Ajax

Woensdag, 6 september 2023 om 19:28 • Sam Vreeswijk

René Zegerius gaat deel uitmaken van de bestuursraad van Ajax. Dat melden onder meer Het Parool en De Telegraaf woensdag. Zegerius is de man van Dilan Yesilgöz-Zegerius, politiek leider van de VVD en premierskandidaat. De bedoeling is dat zijn voordracht officieel wordt bekrachtigd tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 20 september.

Zegerius is niet de enige die tot de bestuursraad van Ajax gaat toetreden. Ernst Boekhorst is de beoogde voorzitter, waarmee hij de opgestapte Frank Eijken op lijkt te gaan volgen. Daarnaast is het de bedoeling dat ook John Busink, Giovanni Fränkel, Sirik Goeman, Marjon Eijlers en Pim van Dord, voormalig speler en fysiotherapeut van Ajax, plaats gaan nemen in de bestuursraad.

De bestuursraad heeft 73 procent van de aandelen namens de vereniging Ajax in handen en gaat onder meer over de samenstelling van de raad van commissarissen. De bedoeling is dat de bestuursraad op termijn wordt uitgebreid van zeven naar negen leden. Daarom zullen ook oud-Ajacied Edo Ophof en voetbaladvocaat Christiaan Visser later nog toetreden.

Yesilgöz liet zelf eerder al meermaals weten fan te zijn van Ajax. De kans is aanwezig dat zij de nieuwe minister-president van Nederland gaat worden. De VVD is namelijk in de peilingen één van de grootste partijen. Mocht haar partij op 22 november inderdaad als grote winnaar uit de verkiezingen komen, dan is de kans groot dat zij Mark Rutte opvolgt als premier.