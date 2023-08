‘Man van 38 miljoen euro’ verlaat Liverpool en tekent voor drie jaar in Istanbul

Maandag, 14 augustus 2023 om 20:27 • Wessel Antes

Alex Oxlade-Chamberlain speelt de komende jaren voor Besiktas, zo maakt de Turkse topclub bekend via de officiële kanalen. De 29-jarige all-rounder heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2026. Oxlade-Chamberlain werd door Liverpool in de zomer van 2017 voor maar liefst 38 miljoen euro overgenomen van Arsenal, maar wist op Anfield nooit echt voor langere tijd te imponeren. Nu verlaat hij the Reds transfervrij voor een dienstverband bij Besiktas in de Süper Lig.

Oxlade-Chamberlain speelde in totaal zes seizoenen voor Liverpool. Daarin kwam de 35-voudig international van Engeland tot 146 officiële duels, waarin hij goed was voor 18 doelpunten en 15 assists. Met Liverpool won Oxlade-Chamberlain de Champions League, UEFA Supercup, Premier League, FA Cup, League Cup en het WK voor clubteams. Oxlade-Chamberlain werd door manager Jürgen Klopp vaak gebruikt als invaller en was daarom toe aan een nieuwe uitdaging.

Bij Besiktas is Oxlade-Chamberlain de zesde zomeraanwinst. Eerder tekenden Jean Onana, Arthur Masuaku, Emrecan Bulut, Daniel Amartey en Ante Rebic in Istanbul. De Turkse grootmacht speelt maandagavond de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op bezoek bij Fatih Karagümrük. In het Atatürk Olimpiyat is Oxlade-Chamberlain nog niet van de partij. Mogelijk is de Engelsman aanstaande donderdag wel aanwezig wanneer Besiktas het in de derde voorronde van de Conference League opneemt tegen Neftçi Baku uit Azerbeidzjan.