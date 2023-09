Man United-publiek fluit massaal na besluit Ten Hag: ‘Een goed signaal’

Zaterdag, 16 september 2023 om 21:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:14

Erik ten Hag weigert na de derde competitienederlaag van het seizoen te spreken van een crisis bij Manchester United. The Red Devils gingen zaterdag in eigen huis pijnlijk met 1-3 onderuit tegen Brighton & Hove Albion. United staat na vijf Premier League-duels op een teleurstellende dertiende plaats in de Premier League.

De druk op Ten Hag neemt toe na de dramatische seizoenstart van the Mancunians. De 53-jarige oefenmeester wilde het woord crisis echter nog niet in de mond nemen, nadat hij hier tijdens de afsluitende persconferentie naar gevraagd werd. “Nee, zo zou ik de huidige situatie niet willen omschrijven, maar we moeten wel heel teleurgesteld zijn en ons ergeren aan onszelf. We zullen uit deze moeilijke fase komen. Er wordt alleen wel wat van ons gevraagd. We begonnen goed, we creëerden kansen, we moeten beter omgaan met deze volgende tegenslag."

?????? Man United fans booed Ten Hag choice to remove Rasmus Højlund… Ten Hag: “It was positive. Reception was great —he performed very well & it was good they gave this signal, will give him belief. He was just not ready for a whole game”. pic.twitter.com/OY4PdV46X2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2023

Ten Hag liet weten ontevreden te zijn over de matige seizoenstart van zijn ploeg, maar benadrukte dat United nu vooral moet uitstralen een hecht team te zijn. “Uiteindelijk gaat het erom dat we karakter tonen, we moeten laten zien hoe sterk we zijn en bij elkaar blijven.” United neemt het woensdag in de Champions League op tegen Bayern München, waarna het volgende week zaterdag in competitieverband op bezoek gaat bij Burnley.

Wissel Højlund

Ten Hag besloot Rasmus Højlund tegen Brighton halverwege de tweede helft bij een 0-2 achterstand te wisselen voor Anthony Martial. Het kwam de oefenmeester op een massaal fluitconcert van het thuispubliek te staan. De Nederlandse manager weigerde hier echter te lang bij stil te staan. “Het was positief. Højlunds ontvangst was geweldig. Hij speelde erg goed en het was prima dat ze dit signaal gaven, dat zal hem vertrouwen geven. Hij was simpelweg nog niet klaar om een hele wedstrijd te spelen.”