Man United overleeft penalty's mede dankzij Onana en gaat naar FA Cup-finale

Manchester United heeft zondag op Wembley met enorme moeite de finale van de FA Cup gehaald. The Red Devils stonden tegen Coventry City na een uur spelen op een 0-3 voorsprong dankzij doelpunten van Scott McTominay, Harry Maguire en Bruno Fernandes. Uit het niets kwam de nummer acht van de Championship in het laatste half uur helemaal terug tot 3-3. Diep in de verlenging zag Coventry de winnende treffer afgekeurd worden, waardoor een penaltyserie volgde. Die serie werd met 2-4 gewonnen door Manchester United. André Onana keerde de derde strafschop van Coventry, de vierde werd over geschoten. Rasmus Højlund knalde de winnende binnen voor United. Zo haalt Ten Hag opgelucht adem.

Casemiro startte door grote blessureproblemen bij Manchester United centraal achterin naast Harry Maguire. Scott McTominay was op het middenveld de enige nieuwe naam in het elftal van Ten Hag. Bij Coventry City stond Milan van Ewijk, ex-speler van ADO Den Haag en sc Heerenveen, als gebruikelijk opgesteld als rechtsback.

De eerste kans van de wedstrijd was na negentien minuten voor Marcus Rashford, maar de linkeraanvaller van Manchester United nam de bal de slecht aan en schoot mede daardoor naast de verre paal.

GOAL! En Scott McTominay doet het wéér ?? United komt halverwege de eerste helft op voorsprong: 1-0 ?#ZiggoSport #FACup #COVMUN pic.twitter.com/rVwIA0oiRJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2024

Vier minuten later was het alsnog raak voor de manschappen van Ten Hag. McTominay toonde andermaal zijn dynamische kwaliteiten en stootte helemaal door tot aan het vijfmetergebied van Coventry-keeper Bradley Collins, waar de Schot een uitstekende lage voorzet van Diogo Dalot kon binnenlopen: 0-1.

Manchester United ging met een heerlijk gevoel de rust in, want in blessuretijd van de eerste helft werd het 0-2. Maguire werd volledig over het hoofd gezien door de Coventry-defensie en kon eenvoudig een hoekschop van Bruno Fernandes binnenkoppen.

Vlak na rust kwam Bruno Fernandes met een schitterend gekruld schot dicht bij de derde treffer, maar de Portugees zag de bal rakelings voorlangs eindigen. In de 58ste minuut wist Bruno Fernandes alsnog te scoren.

Een dribbel van Marcus Rashford strandde door een mislukte kapbeweging, maar Bruno Fernandes zette knap door en pikte de bal in het strafschopgebied weer af bij de Coventry-verdediging. Het schot van de nummer 10 van Manchester United ketste af op een verdediger en liet doelman Collins daardoor kansloos.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Manchester United, dat de tegenstander zeer verrassend helemaal terug liet komen. Ellis Simms werd in de 71ste minuut compleet vrijgelaten door de verdediging van Manchester United. De spits van Coventry profiteerde optimaal door een voorzet van Fabio Tavares uit de stuit binnen te schieten: 1-3.

Aaron Wan-Bissaka werd de schlemiel aan de zijde van Manchester United. De linksback veranderde in de 79ste minuut een inzet van Callum O'Hare met een blok zeer ongelukkig van richting. De bal kreeg een enorme boog en liet Onana, die op het verkeerde been stond, kansloos.

Het werd nog erger voor Wan-Bissaka, die diep in blessuretijd een penalty veroorzaakte met een ongelukkige handsbal. Haji Wright stuurde Onana van elf meter de verkeerde kant op en voltooide daarmee de ongekende comeback van Coventry: 3-3.

???????????????? ????????????! ?? Haji Wright schiet een pingel raak voor Coventry City.. en dus gaan we ons (bijna) opmaken voor een verlenging op Wembley ?#ZiggoSport #FACup #COVMUN pic.twitter.com/oUQh4RzBfg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2024

In de verlenging probeerde Manchester United zich te herpakken en the Red Devils werden in de vierde minuut daarvan levensgevaarlijk. Amad Diallo legde de bal terug op Bruno Fernandes, wiens schot via de onderkant van de lat terugkwam in het veld.

Manchester United mocht van geluk spreken dat de penaltyserie gehaald werd. In de 116de minuut raakte Coventry-aanvaller Simms uit de draai de onderkant van de lat. Vijf minuten daarna tikte Victor Torp binnen uit een lage voorzet van Wright, maar laatstgenoemde bleek millimeters buitenspel te hebben gestaan: geen geldig doelpunt.

Casemiro opende de strafschoppenserie met een panenka, die door doelman Collins doorzien en uiterst simpel gekeerd werd. Het moment deed denken aan de penalty van Manchester City-speler Bernardo Silva midweeks in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid.

Onana moest de eerste twee penalty's van Coventry laten gaan, maar verrichte een knappe redding op de derde strafschop, genomen door Callum O'Hare. Onana dook vervolgens bij de vierde penalty, van Ben Sheaf, de verkeerde hoek in, maar zag tot zijn grote geluk hoe de bal naast de kruising vloog.

Na de misser van Casemiro schoot Manchester United alle pogingen binnen. Dankzij rake strafschoppen van Dalot, Christian Eriksen, Bruno Fernandes en Højlund staat de ploeg op 25 mei in de finale tegen stadsgenoot Manchester City.

United toch naar de finale van de FA Cup! ?? Rasmus Højlund schiet de winnende binnen.. al is er geen reden voor een feestje bij The Red Devils ??#ZiggoSport #FACup #COVMUN pic.twitter.com/dAYR0InXuS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2024

