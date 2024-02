Man United-‘held’ Mainoo reageert op hartverwamende wijze op virale tweet

Kobbie Mainoo en Manchester United hebben zich dinsdag van hun beste kant laten zien. Nadat een gebruiker op X met een emotionele tweet viraal ging op het platform, reageerde het achttienjarige supertalent op prachtige wijze op een aan hem gerichte boodschap.

De Manchester United-fan in kwestie, Daniel Killeen, plaatst op X een boodschap die voor de club in het algemeen en voor Mainoo in het bijzonder was bedoeld.

Message received, Daniel. We're so sorry to hear about your father, but take comfort in knowing that his support last Thursday helped us to victory. In return, Kobbie has something to say to you... ?? https://t.co/xtQDRUAOyu pic.twitter.com/tCOoqMfUo9 — Manchester United (@ManUtd) February 6, 2024

"Helaas heeft mijn vader Vincent Killeen zijn strijd tegen kanker gisteren (zondag, red.) verloren. De laatste wedstrijd die we met zijn tweeën in zijn ziekenhuiskamer keken was de wedstrijd tegen Wolves."

Manchester United won in een spectaculaire wedstrijd uiteindelijk met 3-4 van Wolverhampton Wanderers. In minuut 95 maakte Pedro Neto de 3-3 namens de thuisploeg en hij leek United-succes daarmee in de weg te staan. Mainoo kroonde zich in de 97ste minuut echter tot matchwinner, nadat hij na een fraaie actie doelman José Sá verschalkte.

"Toen Wolves de stand gelijktrok waren we allebei zo ontzettend gefrustreerd", schrijft Killeen. "Ik had nog nooit in mijn leven zó graag gewild dat United er nog een zou scoren. En toen stond Mainoo op en bezorgde hij ons met een geweldig doelpunt de overwinning."

"Ik zag mijn vader zijn arm in de lucht gooien, zag hem lachen en hoorde hem roepen: 'Dit is waarom je naar United kijkt!' Toen jij (Mainoo, red.) na afloop je interview gaf wilde hij per se dat ik in de kamer zou blijven, zodat hij kon blijven kijken."

"Ik weet dat voetbal gaat om het winnen van prijzen, maar je zal voor onze familie nooit meer een belangrijker doelpunt maken in je hele carrière, Kobbie. Je bent nu al een held bij ons thuis en de favoriete speler van mijn zeven jaar oude zoontje. Dankjewel voor dit speciale moment."

Na bijna vier miljoen weergaven en talloze retweets bereikt de emotionele boodschap ook de media-afdeling van the Mancunians, en Mainoo. "Boodschap ontvangen, Daniel", schrijft de club op X.

"We zijn zeer bedroefd om te horen over het overlijden van je vader, maar troost je met het idee dat zijn steun ons afgelopen donderdag naar de overwinning leidde." Hoofdrolspeler Mainoo biedt ook zijn condoleances aan aan de familie Killeen.

"Ik ben zeer geraakt door het verhaal van je vader. Ik ben blij dat jullie samen zo'n speciaal moment konden delen en dat ik daarin een rol kon spelen. Ik wil jou en je zoon graag uitnodigen voor een wedstrijd op Old Trafford binnenkort. We nemen contact met je op om alles te regelen. Blijf sterk en ik zie je snel", sluit Mainoo op prachtige wijze af.

