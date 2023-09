Man City wint dankzij hattrick Haaland van Fulham; ook Aké trefzeker

Zaterdag, 2 september 2023 om 18:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:25

Manchester City heeft zaterdagmiddag afgerekend met Fulham door met 5-1 te winnen. In eigen huis speelde City een matige eerste helft, maar door doelpunten van onder meer Nathan Aké ging het toch met een voorsprong rusten. In het tweede bedrijf nam Erling Haaland zijn ploeg bij de hand met een hattrick, waarna City uiteindelijk een makkelijke middag beleefde.

Bij de ploeg uit Manchester was er één duidelijke verrassing in de basiself: Jérémy Doku mocht voor het eerst zijn opwachting maken in het elftal van assistent-trainer Juanma Lillo, die de leiding heeft terwijl Josep Guardiola herstelt van rugproblemen. Aké was daarnaast wederom één van de vier verdedigers voor doelman Ederson. Kenny Tete startte als rechtsback aan de kant van Fulham, terwijl voormalig Ajacied Calvin Bassey genoegen moest nemen met een plek op de reservebank.

Het was lang wachten op het eerste schot van de wedstrijd. In het eerste halfuur arriveerde zowel Raúl Jimémez als Haaland net te laat voor de goal om een voorzet binnen te werken, waardoor het doel niet onder vuur werd genomen. Meteen na de eerste dertig minuten kwam de wedstrijd los. Haaland werd de diepte ingestoken door Mateo Kovacic, waarna de Noor met een lage voorzet Julián Álvarez bediende: 1-0.

Gelijk na de openingstreffer was het de beurt aan de uitploeg. Bij een hoekschop van Andreas Pereira liet de defensie van City na om de bal weg te werken, waarna verdediger Tim Ream simpel kon binnentikken: 1-1. De gelijkmaker was tekenend voor het spel van the Citizens in de eerste helft, bij wie veel fout ging. Toch ging City de rust in met een voorsprong, nadat Aké helemaal vrij werd gelaten bij een hoekschop. De verdediger knikte binnen en mocht, na een langdurige VAR-onderbreking, juichen voor de 2-1.

In de tweede helft liep City uit op de Londenaren. Door een ongelukkig moment van Ream kwam Haaland na een klein uur oog in oog met Fulham-doelman Bernd Leno. De spits wist daar wel raad mee en schoof beheerst binnen: 3-1. Een overtreding van Issa Diop op Álvarez betekende dat Haaland na 70 minuten vanaf elf meter mocht aanleggen voor zijn tweede goal van de dag: 4-1. Vlak voor tijd maakte Oscar Bobb nog zijn officiële debuut namens City toen hij inviel voor Phil Foden. De Noor mocht vervolgens toekijken hoe zijn landgenoot Haaland zijn hattrick compleet maakte in de blessuretijd: 5-1.