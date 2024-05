Man City verlengt met man die in vijf jaar pas twee keer speelde onder Guardiola

Manchester City gaat het contract van Scott Carson met een jaar verlengen, zo melden verschillende Engelse media. De 38-jarige doelman, derde keus achter Ederson en Stefan Ortega, komt daarmee tot volgend jaar zomer vast te liggen bij de kersverse landskampioen.

Carson is sinds zijn komst in 2019 een gewaardeerd lid binnen de selectie van Manchester City. De Engelsman wordt gezien als iemand die zijn concurrenten Ederson en Ortega tot het uiterste kan drijven op trainingen en is een belangrijk onderdeel van de kleedkamer.

Opvallend genoeg stond Carson in vijf jaar tijd slechts twee keer tussen de palen bij Manchester City. De eerste keer was in het seizoen 2020/21 in het Premier League-duel met Newcastle United. Een jaar later mocht hij een kwartier meedoen in de Champions League tegen Sporting Portugal.

Dat Carson zeer geliefd is bij Pep Guardiola blijkt wel uit recente uitspraken van de Spaanse topcoach. Zo zei hij tegen zijn spelers dat zij beter de wijsheid van de goalie kunnen overnemen dan van hem.

Carson schikt zich volledig in zijn rol. "Ik ben de derde doelman. Mijn rol bestaat voor de helft uit het helpen van jongens als zij iets nodig hebben", zei hij eens.

"De twee andere keepers spelen veel meer wedstrijden dan ik en er kan op elk moment een beroep op hen worden gedaan, dus als zij willen dat ik een paar ballen op doel schiet of voorzetten geef, dan ben ik er om ze te helpen."

Carson werd in de zomer van 2019 door City op huurbasis overgenomen van Derby County. Twee jaar later, toen de huurperiode ten einde was, maakte de routinier transfervrij de overstap naar the Citizens.

