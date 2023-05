Man City meldt zich bij nationale concurrent voor mogelijke opvolging Gündogan

Woensdag, 31 mei 2023 om 20:23 • Jeroen van Poppel

Manchester City onderneemt een serieuze poging om Mateo Kovacic in te lijven, zo meldt Fabrizio Romano. The Citizens hebben zich officieel gemeld bij Chelsea en zullen de onderhandelingen gaan openen over de te betalen transfersom. City sprak ook al op hoofdlijnen met de 29-jarige middenvelder zelf over zijn eventuele persoonlijke voorwaarden in het Etihad Stadium.

Chelsea verleende toestemming aan Kovacic om met City te praten. The Blues zijn dan ook bereid om de Kroaat tegen het juiste bedrag te verkopen. Chelsea is van plan om de grondige renovatie van de selectie, die onder clubeigenaar Todd Boehly al in januari werd gestart, voort te zetten. Kovacic ligt nog slechts één jaar vast en daarom geldt komende zomer als het ideale moment voor Chelsea om hem te verkopen.

Zo lijkt Kovacic na vijf seizoenen op weg naar de uitgang bij Chelsea, dat hem aanvankelijk een jaar huurde van Real Madrid en vervolgens voor 45 miljoen euro overnam. De centrale middenvelder was vrijwel altijd een basisspeler op Stamford Bridge en won met Chelsea onder meer de Champions League en Europa League. Hij staat op 221 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 6 goals en 15 assists produceerde.

Kovacic had daarvoor ook al driemaal de Champions League gewonnen bij Real Madrid, maar was niet blij met zijn bijrol achter het befaamde middenveld bestaande uit Luka Modric, Casemiro en Toni Kroos. Met onder meer Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva en Ilkay Gündogan in de gelederen zal ook de concurrentie bij Manchester City niet mals zijn, al is de toekomst van Gündogan gezien zijn aflopende verbintenis onzeker.