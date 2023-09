Man City behoudt ondanks kortsluiting Rodri perfecte score in Premier League

Zaterdag, 23 september 2023 om 18:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:09

Manchester City heeft zaterdag een volgende zege in de Premier League geboekt. De ploeg van manager Josep Guardiola maakte tegen Nottingham Forest in het eerste kwartier het verschil via Phil Foden en Erling Braut Haaland: 2-0. Rodri kreeg direct na rust een rode kaart nadat hij Morgan Gibbs-White naar de keel greep. City is nog foutloos in competitieverband met 18 punten uit de eerste 6 duels.

Guardiola voerde drie wijzigingen in zijn basiself door ten opzichte van de 3-1 zege op Rode Ster Belgrado, midweeks in de Champions League. Manuel Akanji en Josko Gvardiol kregen de voorkeur boven Nathan Aké en Sergio Gómez, terwijl Jérémy Doku de geblesseerde Bernardo Silva verving. De Spaanse manager kon ook nog steeds niet beschikken over Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic en John Stones. Daartegenover stond wel de terugkeer van Jack Grealish, die fit genoeg was om op de bank te starten.

City schoot in het Etihad Stadium uit de startblokken, want binnen zeven minuten wist het de ban op schitterende wijze te breken. Met een ragfijne pass achter de verdediging van Nottingham werd Kyle Walker gevonden. De verdediger legde terug op Foden, die de bal fraai in de korte hoek schoot: 1-0. De marge werd met een klein kwartier op de klok verdubbeld en weer ging er een uiterst mooie aanval aan vooraf. Matheus Nunes werd na een fraai overstapje gevonden door Foden en legde de bal hierna panklaar bij de tweede paal voor Haaland: 2-0.

Er leek voor the Citizens geen vuiltje aan de lucht, tot er direct na rust kortsluiting in het hoofd van Rodri plaatsvond. Bij een opstootje greep de Spanjaard Gibbs-White naar de keel, waarna scheidsrechter Anthony Taylor de controleur met een rode kaart van het veld stuurde. Met Aké als invaller binnen de lijnen consolideerde City in het tweede bedrijf de voorsprong. De Nederlander bood Haaland nog de uitgelezen kans om zich nogmaals op het scorebord te schieten, echter schoot de spits van dichtbij over.