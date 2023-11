Mamadou Sakho weet niets van slaan eigen trainer maar stapt wél op

Donderdag, 2 november 2023 om 19:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:25

Mamadou Sakho is ondanks een doorlopend contract per direct vertrokken bij Montpellier. De 33-jarige verdediger zou zijn trainer volgens L’Équipe hebben geslagen met een bezemsteel, als gevolg van een woordenwisseling. Sakho ontkent de gebeurtenissen, wacht het aangekondigde onderzoek niet af en kiest voor een tussentijds vertrek bij de Franse club.

De relatie tussen speler en trainer Michel Der Zakarian was dus niet denderend, en lijkt nu tot een kookpunt te zijn gekomen. L’Équipe wist vorige week te melden dat het allemaal begon met een woordenwisseling tussen Sakho en Der Zakarian. Daarbij zou Sakho door zijn trainer ‘een huilbaby’ zijn genoemd. De 29-voudig Frans international zou hier vervolgens op gereageerd hebben door Der Zakarian te slaan met een bezemsteel en hem op de grond te gooien.

Sakho komt donderdag via een statement op Instagram met een verklaring omtrent zijn vertrek bij Montpellier. "Als er niet langer respect is, moet je de tafel verlaten", zo opent de routinier. "Na het incident van vorige week op het trainingsveld, waar ik overigens geen enkele verantwoording voor neem, heb ik vandaag, 2 november 2023, besloten om de samenwerking met Montpellier stop te zetten."

