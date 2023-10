Maduro voert twee wijzigingen door en houdt Silvano Vos op de bank

Donderdag, 26 oktober 2023 om 19:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:54

Ajax-trainer Hedwiges Maduro heeft de opstelling voor het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion bekendgemaakt. De oefenmeester voert twee wijzigingen door ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen FC Utrecht (4-3): Diant Ramaj en Benjamin Tahirovic komen in het elftal voor Jay Gorter en Kristian Hlynsson. Het duel begint om 21:00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Gorter raakte in Utrecht geblesseerd en moest zich laten vervangen door Ramaj. De Duitser geniet in Brighton ook het vertrouwen van Maduro, die de verdediging intact laat. Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa vormen de achterste linie. Devyne Rensch moest zich wegens een blessure afmelden voor het duel in Zuid-Engeland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op het middenveld keert Tahirovic terug, terwijl Silvano Vos genoegen moet nemen met een plek op de bank. Kenneth Taylor is de tweede middenvelder van dienst. Steven Berghuis geeft invulling aan de nummer 10-positie. Aan de linkerkant moet Steven Bergwijn bruikbare ballen aan spits Brian Brobbey afleveren; Carlos Forbs moet de voorzetten vanaf rechts verzorgen.

Gevraagd naar een analyse over Ajax, kon Brighton-manager Roberto De Zerbi geen duidelijk antwoord geven. De Amsterdammers staan zeventiende in de Eredivisie en van een duidelijke lijn in het spel is geen sprake, is ook de Italiaanse oefenmeester opgevallen. “Het is moeilijk om Ajax te analyseren, omdat ze een moeilijke fase doormaken. Maar Ajax is nog steeds Ajax."

Brighton, dat het met een zevende plaats in de Premier League naar behoren doet, kan niet beschikken over de geblesseerden Solly March en Danny Welbeck. Joël Veltman is wel van de partij. De voormalig Ajacied ziet de situatie in Amsterdam met lede ogen aan. “Wat de mensen 'Ajax-dna' noemen, dat ontbreekt nu wel behoorlijk. Het is zo belangrijk dat stafleden én een paar spelers daarover beschikken. Als ik moest kiezen, dan zou ik dat dna toevoegen.”

Voor Maurice Steijn viel na de roemloze nederlaag in Utrecht definitief het doek als Ajax-trainer. Maduro is de tijdelijke opvolger, totdat John van 't Schip, die in gesprek is om minimaal het seizoen af te maken, het roer officieel overneemt. In Brighton en zondag tegen PSV is Maduro de eindverantwoordelijke. "Ik zal morgen ook wel wat andere accenten brengen in de wedstrijd", vertelde hij op woensdag. "Ik denk dat we zowel verdedigend als aanvallend wel wat accenten gaan veranderen."

Het vertrek van Steijn heeft tot blije reacties geleid in het Amsterdamse kamp. Zo vertelde Tahirovic voor de camera van ESPN dat 'een verandering echt nodig was'. “Ik voelde gisteren op training dat er meer positiviteit in de groep zat. We hadden meer energie, er werd meer gelachen en alles. Dus ik denk dat de vonk die de big boss (Maduro, red.) ons gegeven heeft echt nodig was.” Georges Mikautadze is niet afgereisd naar Engeland. De Georgiër is ziek.

Opstelling Brighton & Hove Albion: Steele; Milner, Dunk, Van Hecke, Veltman; Adingra, Gross, Gilmour, Mitoma; Ansu Fati, João Pedro.

Opstelling Ajax: Ramaj, Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Berghuis, Taylor; Forbs, Brobbey, Bergwijn.