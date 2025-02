'Machtsspel' gaande in De Kuip: Dennis te Kloese moet vrezen voor storm bij Feyenoord

Mikos Gouka en Sjoerd Mossou, journalisten van het Algemeen Dagblad, pakken dinsdagochtend uit met een achtergrondverhaal over Feyenoord. Daaruit blijkt vooral dat algemeen directeur Dennis te Kloese zich momenteel niet comfortabel zal voelen in De Kuip.

“De druk op zijn positie wordt binnen én buiten de Rotterdamse club opgevoerd”, schrijven Gouka en Mossou. Voorzitter Toon van Bodegom en technisch commissaris Sjaak Troost spelen een grote rol in het artikel.

“Twee bestuurders met wie Te Kloese lange tijd nauw optrok, en bij wie hij in het tijdperk van succestrainer Arne Slot steeds volop rugdekking voelde. Maar na zeven moeizame maanden onder diens opvolger Brian Priske kantelde alles. Opeens belandde Te Kloese in een moeras vol verwijten en intriges”, aldus de journalisten.

In De Kuip is sprake van een zacht gezegd vreemde situatie. “De Raad van Commissarissen, in theorie een controlerend orgaan, mengde zich actief en dwingend in de discussie over de positie van Priske. In het spel over diens opvolging tekent zich eenzelfde soort patroon af.”

Te Kloese moet uiteindelijk de knoop doorhakken over de opvolger van Priske, maar de ochtendkrant vraagt zich hardop af hoe autonoom de directeur werkelijk nog is. “Allerlei geledingen proberen het proces te beïnvloeden. Diverse mensen binnen de organisatie kiezen ondertussen strategisch hun positie in het machtsspel.”

De beeldvorming rondom te Kloese is gekanteld, zo concludeert het AD. De return tegen AC Milan is daardoor nog belangrijker voor de directeur. “Dinsdagavond zal Te Kloese met samengeknepen billen naar zijn oogappel Santiago Gimenez kijken op het ereterras van San Siro.”

“Indirect heeft juist Gimenez een belangrijk deel van diens lot in handen. Als uitgerekend de Mexicaan een einde maakt aan dit bijzondere Europese seizoen van Feyenoord, kan Te Kloese wel uittekenen welke storm de komende tijd gaat opsteken in de Kuip. Een storm waarin het schier onmogelijk wordt om nog overeind te blijven”, besluiten Gouka en Mossou.

Rectificatie

De AD Voetbal podcast begon dinsdagochtend met een rectificatie, waarin presentator Etienne Verhoeff het woord nam. "In de podcast sprak ik vorige week met Mikos over de mogelijke nieuwe trainers van Feyenoord. Mikos heeft in deze podcast aangegeven dat Sjaak Troost, commissaris bij Feyenoord, zakelijke banden heeft met de broer van Marino Pusic. We hebben achteraf geconstateerd dat deze vaststelling vanuit juridisch perspectief onvoldoende standhoudt. Daarom rectificeren we dat."