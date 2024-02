Maak kennis met de gewilde groeibriljant ‘Messinho' die droomt van Barcelona

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de Braziliaanse groeibriljant Estêvão. De zestienjarige vleugelaanvaller heeft zich in de kijker gespeeld van vele Europese topclubs.

Palmeiras heeft het weer voor elkaar. Iets meer dan een jaar nadat Real Madrid de strijd om de handtekening van de gewilde Endrick won - door zestig miljoen euro voor het toptalent neer te leggen - is Estêvão als het volgende pareltje klaar om de stap naar Europa te maken. Hij moet echter nog wel even geduld hebben tot hij in april 2025 zijn achttiende verjaardag heeft gevierd.

De zestienjarige aanvaller heeft de Braziliaanse krantenkoppen gehaald in een half jaar waarin hij schitterde in alle leeftijdscategorieën bij Palmeiras. Daarnaast wist hij zijn naam ook met Brazilië op het internationale podium te vestigen, door middel van goed spel op het WK Onder 17.

Estêvão heeft zich ontpopt als het nieuwste Braziliaanse talent dat door vrijwel elke Europese topclub wordt begeerd. De tiener, die tijdens zijn periode bij Cruzeiro Messinho werd genoemd, wil graag in de voetsporen van de Argentijnse steraanvaller treden.

Waar het allemaal begon

Estêvão kon op veertienjarige leeftijd al rekenen op belangstelling van twee van de grootste clubs uit Brazilië. Hij werd in april 2007 geboren in Franca in de staat São Paulo en trad tien jaar later toe tot de jeugdopleiding van Cruzeiro in Belo Horizonte. Daar kreeg hij dus de bijnaam, oftewel ‘de Kleine Messi'.

Op slechts tienjarige leeftijd overtrof hij zowel Neymar als Rodrygo en werd hij de jongste Braziliaanse speler ooit die een contract tekende bij Nike, een contract dat hij al heeft verlengd tot 2026 ondanks het feit dat hij nog maar zestien jaar oud is.

Vier jaar later maakte Estêvão furore toen hij Cruzeiro onder moeilijke omstandigheden verliet. Net nadat hij veertien was geworden, de leeftijd waarop hij zijn eerste contract kon tekenen, werd hij opgepikt door Palmeiras, dat er vervolgens van werd beschuldigd hem op slinkse wijze te hebben ingepalmd. Palmeiras hield echter vol dat Estêvão op dat moment kon staan en gaan waar hij wilde, omdat hij niet bij Cruzeiro stond ingeschreven.

De situatie werd verder bemoeilijkt doordat Ivo Goncalves, de vader van de jongeling, werd beschuldigd van het vervalsen van bepaalde documenten, omdat hij ook in dienst was van Cruzeiro. Dat gebeurde nadat Estêvão’s naam opdook in een schandaal bij de club waarbij economische rechten van spelers werden verkocht aan zaakwaarnemers .

3??? Hat Trick de Estevão Willian ?? Campeonato Brasileiro Sub 17 ?? 21/10/2023 Palmeiras 3 - 0 São Paulo pic.twitter.com/g5vxWbLU3M — La Perla de Londres (@Perla_Londres) February 21, 2024

Zijn grote doorbraak

Ondanks alle commotie om hem heen, liet Estêvão op het veld zijn voeten spreken. Zijn vertrek bleek een verlies voor Cruzeiro en winst voor Palmeiras te zijn. Op vijftienjarige leeftijd won hij al zijn eerste prijzen. Tijdens het seizoen van 2022 hielp hij de jeugdteams van Palmeiras aan een heleboel bekers in verschillende leeftijdscategorieën.

Een jaar later kwam Estêvão tijdens het Braziliaans kampioenschap Onder 17 echt in de schijnwerpers te staan, toen hij Palmeiras hoogstpersoonlijk de titel bezorgde. Als zestienjarige maakte hij in de finale tegen de leeftijdsgenoten van São Paulo een hattrick tijdens een 3-0 zege. Hij opende de score door vanaf de middenlijn richting het doel van de tegenstander te dribbelen en vanaf rand zestien met een bekeken schuiver raak te schieten. In de slotfase was hij verantwoordelijk voor de 2-0 met een knappe uithaal binnen het strafschopgebied. In blessuretijd bepaalde het talent de eindstand nog op 3-0 met een rake penalty.

Huidige ontwikkeling

Ondanks zijn overduidelijke talent kwam Estêvão tot nu toe slechts tot vier korte invalbeurten in de hoofdmacht. Zijn debuut maakte hij in december vorig jaar uitgerekend tegen zijn oude club Cruzeiro, op de laatste dag van het Braziliaanse Série A-seizoen.

Met zijn zestien jaar en acht maanden werd hij de op drie na jongste speler ooit van Verdão toen hij een klein kwartier voor tijd binnen de lijnen kwam tijdens het 1-1 gelijkspel, een resultaat waarmee de ploeg van trainer Abel Ferreira zich verzekerde van het landskampioenschap.

Hij lijkt nu klaar voor zijn grote doorbraak in 2024 en João Paulo Sampaio, het Hoofd Jeugdopleiding van Palmeiras, is ervan overtuigd dat Estêvão voorbestemd is voor succes. "Wat dit soort spelers hebben is een sterke persoonlijkheid. Zij durven te zeggen: ‘Ik ben, ik kan en ik zal.' En ze doen het”, vertelde Sampaio tegenover de FIFA. “Voor deze buitenaardse talenten zijn de uitdagingen makkelijk. Het is moeilijk voor de gemiddelde speler, die de overgrote meerderheid vormt.”

Zijn oude bijnaam Messinho wil de aanvaller het liefst in het verleden laten, zodat hij zijn eigen weg in kan slaan. “Hij geeft de voorkeur aan Estêvão”, zei Sampaio. “Dat Messinho-gedoe is in de ijskast gezet, maar zijn spel lijkt inderdaad erg op dat van de Argentijn.”

Op internationaal niveau maakte de tiener zijn debuut voor Brazilië Onder 17 tijdens het jeugd-WK in 2023. Hij schitterde op het toernooi met drie doelpunten en evenveel assists. De dromen van de Braziliaanse talenten werden echter in de kwartfinale beëindigd door Argentinië Onder 17.

Sterkste punten

Het zal geen verrassing zijn om te lezen dat Estêvão's grootste kwaliteit zijn dribbelvaardigheid is. Hoewel elke vergelijking met Messi over het algemeen gemakzuchtig en misplaatst is, is het niet moeilijk om te begrijpen waarom sommigen die vergelijking hebben gemaakt als je de 1,76 meter lange vleugelaanvaller aan het werk ziet. Ze delen de vaardigheid om verdedigers te passeren alsof ze er niet staan, met de bal aan hun voeten gekleefd.

In een gesprek met AS zei Sampaio: "De bewegingen die hij maakt zijn ongelooflijk en zijn snelheid met de bal aan de voet is geweldig. De fotograaf van Palmeiras nam een serie van honderd foto's van hem terwijl hij met de bal liep en in alle foto's kwam hij eruit met de bal vastgeplakt aan zijn linkervoet.” Natuurlijk lenen geweldig voetenwerk en een scala aan hoogstandjes zich voor Estêvão's speelstijl, hoewel hij meer dan goed in staat is om te vertrouwen op een simpele lichaamsschijnbeweging om zichzelf ruimte te verschaffen. Zijn tweebenigheid is ook iets waar hij aan heeft gewerkt, maar zoals Sampaio heeft opgemerkt: “Zijn linkerbeen is al speciaal.”

Ruimte voor verbetering

Door zijn geringe lengte en smalle postuur is Estêvão waarschijnlijk nog niet klaar voor een vaste basisplaats in het eerste elftal van Palmeiras. Ook niet voor een overstap naar Europa. Sampaio is op de hoogte van de verbeterpunten van het talent. “Hij zal zich nu op fysiek gebied moeten ontwikkelen, maar dit is ook een kwestie van tijd en volwassenheid.”

Sampaio werd ook gevraagd om Estêvão te vergelijken met de twee andere toptalenten van Palmeiras, Endrick en Luis Guilherme. “Als je puur kijkt naar techniek, dan heeft Estêvão meer talent dan zij, maar hij is fysiek nog niet volwassen. Hij is een jaar jonger en heeft genetisch nog niet de fysieke bouw van Endrick en Luis Guilherme, maar hij is een enorm fenomeen.”

Te vergelijken met Ángel Di María?

Hoewel hij al langwordt genoemd, is de vergelijking met Ángel Di María, de ploeggenoot van de aanvoerder van Argentinië, misschien meer op zijn plaats. Beiden hebben een uitzonderlijke balvaardigheid, een linkervoet waarmee ze kunnen toveren en een uitgebreid repertoire aan trucjes. Beiden zijn op hun sterkst als ze vanaf de flank naar binnen kunnen komen.

Estêvão heeft al laten zien dat hij in staat is om op hoog tempo met de bal te dribbelen en zijn evenwicht te bewaren om een krachtig schot op doel te lossen - iets waar Di María in zijn hoogtijdagen bekend om stond.

Zelfs Estêvão's eigen beschrijving van zijn speelstijl komt bekend voor: “Ik kan op rechts spelen, maar ik voel me meer op mijn gemak als ik in het centrum kan zwerven, zodat ik dichter bij het doel van de tegenstander ben. Het is de positie waar ik me vrijer voel als ik speel”, vertelde hij aan Mundo Deportivo. De Braziliaan mag dan wel Messi willen evenaren, maar als hij ook maar in de buurt komt van Di María's prestaties, dan heeft hij een geweldige carrière achter de rug.

Het perspectief

Hoewel Estêvão pas uit Brazilië mag vertrekken als hij achttien jaar wordt, is het bijna zeker dat hij voor april 2025 een akkoord heeft bereikt over een transfer naar een Europese (top)club. Zijn ploeggenoot Endrick ging hem vorig jaar voor met de bekendmaking van zijn akkoord met Real Madrid.

De Europese topclubs staan in de rij om het nieuwste pareltje van Palmeiras te contracteren. Chelsea, Arsenal, Manchester City, Paris Saint-Germain en Bayern München hebben allemaal interesse getoond, maar ze kunnen allemaal teleurgesteld achterblijven omdat hij al heeft onthuld dat hij bij Barcelona in de voetsporen van Messi wil treden. Gevraagd naar zijn voetbaldroom zei de tiener in oktober 2023: “Om voor Barcelona te spelen, dat is een van de beste clubs ter wereld. Ik ben geboren toen ik Neymar, Messi en Luis Suárez voor Barça zag spelen en dat is de droom die ik heb.”

"Ik kijk bijna elke wedstrijd van Barcelona, ik ben een fan van de club. Ik heb veel bewondering voor de spelers die daar spelen en ik hoop daar ook ooit te spelen.” Op de vraag of hij in het nieuwe Camp Nou zou willen spelen als hij achttien wordt, zei Estêvão: “Ja, het zou een droom zijn die uitkomt.”

Maar of de Catalanen hem kunnen betalen is een heel andere vraag. Er wordt aangenomen dat de vleugelspeler een ontsnappingsclausule in zijn contract heeft staan die ergens tussen de 44 en 60 miljoen euro ligt. Zo’n hoog bedrag kan Barça gezien de huidige financiële situatie alleen moeilijk ophoesten. GOAL berichtte eerder dat Chelsea probeert om een deal met Palmeiras te sluiten.

Estêvão’s vader bezocht in oktober een aantal Europese topclubs, waaronder Manchester City, Chelsea en PSG, en zijn toekomst blijft onzeker. Maar waar hij ook terechtkomt, Sampaio is ervan overtuigd dat Estêvão zal slagen. “We zullen zien waar hij naartoe gaat. Het moet voor zowel Palmeiras als de speler de best mogelijke deal worden, maar ik weet zeker dat Estêvão een speler is die de wereld zal betoveren.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties