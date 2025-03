Lyrische Kwakman ziet 'unieke' Perisic op één onderdeel boven iedereen uitstijgen bij PSV

Kees Luijckx heeft zich woensdag zeker vermaakt tijdens Arsenal - PSV, waar vanwege de 1-7 van vorige week weinig spanning meer op stond. De analist uit Noord-Holland vond één speler van de bezoekende ploeg uit Eindhoven andermaal een hoofdrol vertolken.

''Ivan Perisic is een alleskunner, vandaag ook. Hij was de beste man en maakte een echte spitsengoal. Het is een beetje een slangenmens'', is Luijckx in Voetbalpraat zeer complimenteus richting de veelzijdige Kroaat in dienst van PSV.

''Maar ook dat links en rechts. Dat is zó uniek'', prijst Kees Kwakman de tweebenigheid van Perisic. ''Als je ziet hoe puur links en rechts hij ook is... Dat geeft zoveel extra aan een speler. En ook de schaar die hij af en toe doet.''

''En hij is heel moeilijk te verdedigen voor een verdediger'', voegt Luijckx daaraan toe. ''Je kan een voorzet geven. En je kan buitenom of binnendoor. Nu ook weer met het afwerken.''

''Als verdediger ben je toch altijd een beetje gefocust op het beste been. Maar bij Perisic weet je het niet. Het is gewoon een alleskunner'', jubelt de voormalig centrumverdediger als Perisic ter sprake komt.

''Hans Kraay junior heeft weleens voor de gein geopperd dat hij centraal achterin zou kunnen spelen. Dat gaat wat ver misschien... Maar ook vandaag was hij weer geweldig'', zo besluit Luijckx zijn analyse.

Perisic schoot in de eerste helft raak in de rechterbovenhoek, nadat Arsenal al snel de leiding had genomen. Na rust tekende Couhaib Driouech met een fraai lobje voor de 2-2, wat ook de eindstand bleek te zijn.