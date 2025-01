Luuk de Jong wil hoe dan ook nog een jaar voetballen, maar kan dat ook buiten PSV doen

Begin januari werd duidelijk dat PSV graag nog een jaar gebruik maakt van de diensten van diens aanvoerder Luuk de Jong, die beschikt over een deze zomer aflopend contract. Niet zo gek, gezien de bijdrage die de inmiddels 34-jarige centrumspits ondanks zijn leeftijd levert. Dat er interesse van buiten Eindhoven is, is dat evenmin.

Volgens het Eindhovens Dagblad, dat eerder al schreef over de contractgesprekken tussen De Jong en PSV, is 'totaal' geen haast geboden bij de onderhandelingen. "Beide partijen weten wat ze aan elkaar hebben, klinkt het van beide kanten."

Komend seizoen, mocht hij verlengen, geniet de kopsterke aanvaller mogelijk een andere rol dan in de lopende jaargang, waarin De Jong vrijwel steevast de eerste keus in de punt van de aanval is, ondanks de aanwezigheid en zichtbare doelpuntendrift van Ricardo Pepi. Na de zomer zal de productieve Amerikaan, met wie de Eindhovense lijstaanvoerder eveneens in gesprek is over een hernieuwde verbintenis, vermoedelijk meer spelen en moet De Jong zodoende vaker genoegen nemen met een reserverol.

Desondanks 'lijken alle ingrediënten voor een contractverlenging aanwezig', zo schrijft het ED. "Maar de partijen hebben nog geen definitieve overeenstemming bereikt. De situatie tussen Pepi en PSV staat daar volgens betrokkenen los van."

Een deal tussen Pepi en PSV is op het moment minder ver weg dan een overeenkomst tussen De Jong en de landskampioen. Desondanks wordt een snelle beslissing vanuit het kamp van de Eindhovense captain niet uitgesloten.

"Gezien het niveau waarop De Jong nog altijd speelt en gelet op zijn indrukwekkende carrière is het logisch dat er ook externe belangstelling voor hem is." Mogelijk zien we De Jong dus volgend seizoen in een ander tricot dat die van PSV.

Mocht de broer van Siem wél bijtekenen in het Philips Stadion, heeft De Jong ook na zijn spelersloopbaan een toekomst bij PSV. De Eindhovenaren zien hem als 'hét clubicoon van de twintigste eeuw' en hij mag na zijn actieve carrière dan ook in een andere functie door bij de club.