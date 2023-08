Luuk de Jong duidt grootste verschil tussen Bosz en Van Nistelrooij als trainer

Woensdag, 2 augustus 2023 om 16:56 • Sam Vreeswijk

Luuk de Jong is woensdag op de persconferentie in aanloop naar het duel om de Johan Cruijff Schaal ingegaan op de grootste verschillen tussen Ruud van Nistelrooij en Peter Bosz als trainers. Volgens de aanvoerder van PSV had Van Nistelrooij een iets defensievere speelwijze, en wordt onder Bosz ‘alles op honderd procent gedaan’.

“Het verschil…”, begint De Jong zijn antwoord op de vraag over beide trainers. “Ik wil natuurlijk niet alles prijsgeven van onze tactieken, maar alles wordt op honderd procent gedaan. Elke oefening op de training. Dat eist Bosz ook, zodat je altijd gefocust bent en scherp bent. Dat vertaal je dan uiteindelijk ook naar de wedstrijden. Dat eist hij ook in de wedstrijden. Het is niet zo dat Van Nistelrooij dat vorig seizoen niet eiste, maar er zat misschien wel een iets defensievere speelwijze aan vastgeplakt, hoe hij wilde werken. Dat is wel een beetje het verschil.”

Vervolgens krijgt De Jong de vraag of hij nog wat meer toelichting wil geven op wat hij bedoelt met ‘alles wordt op honderd procent gedaan’. “Ook in trainingssessies eist hij honderd procent”, aldus De Jong. “Elke oefening die we doen. Daar zit hij zelf ook kort op. Ik hou daarvan, dat je elke oefening ook honderd procent doet als speler. Daar word je echt alleen maar beter van. Soms doe je bij andere trainers – en ik zeg niet dat dat slecht is – oefeningen voor het plezier. Maar onze trainer nu wil graag dat alles scherp en honderd procent gedaan wordt.”

Behalve De Jong en Feyenoord-aanvoerder Gernot Trauner waren ook trainers Bosz en Arne SLot woensdag aanwezig op de persconferentie in Zeist. Vrijdagavond nemen landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV het vervolgens tegen elkaar op in het duel om de Johan Cruijff Schaal. Dat duel vindt plaats in De Kuip en begint om 20.00 uur. PSV mag zich met dertien gewonnen titels recordhouder noemen van de Johan Cruijff Schaal. Landskampioen Feyenoord wist tot dusver vier keer beslag te leggen op de Supercup.