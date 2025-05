Luka Modric vertrekt bij Real Madrid: 'Het moment dat ik nooit wilde dat zou komen, is gekomen'

Luka Modric gaat Real Madrid na dit seizoen verlaten, zo bevestigt de Kroaat donderdagmiddag via social media. De 39-jarige middenvelder zal zaterdagmiddag zijn laatste duel voor de club spelen in het Santiago Bernabéu. Modric lijkt wel nog mee te doen aan het WK voor clubs.

“Het moment is gekomen. Het moment dat ik nooit wilde dat zou komen, maar dat is voetbal en in het leven heeft alles een begin en een einde”, begint de spelmaker. “Zaterdag speel ik mijn laatste wedstrijd in het Santiago Bernabéu.”

“Ik kwam in 2012 met het verlangen om het shirt van het beste team ter wereld te dragen en met de ambitie om grootse dingen te doen, maar ik kon me niet voorstellen wat er zou komen”, vervolgt hij. “Spelen bij Real Madrid heeft mijn leven als voetballer en persoon veranderd.”

“Ik ben er trots op dat ik deel heb mogen uitmaken van een van de meest succesvolle periodes van de beste club uit de geschiedenis. Ik wil de club uit de grond van mijn hart bedanken, vooral de voorzitter, Florentino Pérez, mijn teamgenoten, coaches en alle mensen die me al die tijd hebben geholpen.”

“In al die jaren heb ik ongelooflijke momenten meegemaakt, comebacks die onmogelijk leken, finales, vieringen en magische nachten in het Bernabéu... We hebben alles gewonnen en ik was heel gelukkig, heel erg gelukkig.”

“Maar naast de titels en overwinningen, draag ik in mijn hart de genegenheid van alle Madrileense fans. Ik weet echt niet hoe ik de speciale band die ik met jullie heb moet uitleggen en hoe gesteund, gerespecteerd en geliefd ik me heb gevoeld en voel. Ik zal elke ovatie en alle gebaren van genegenheid die jullie me hebben laten zien nooit vergeten”, schrijft Modric.

“Ik vertrek met een vol hart. Gevuld met trots, dankbaarheid en onvergetelijke herinneringen. En ook al zal ik na het WK (voor clubs, red.) dit shirt niet meer op het veld dragen, ik zal altijd een Madrileense fan blijven”, aldus de Kroaat. Modric kwam in de zomer van 2012 voor 35 miljoen euro over van Tottenham Hotspur.

De spelmaker zou tijdens zijn dertien jaar in Madrid alles winnen wat er te winnen valt. Zes Champions Leagues, vijf UEFA Super Cups, vijf WK’s voor clubs en vier landstitels zijn slechts een klein deel van zijn gewonnen trofeeën bij de Koninklijke. Modric speelde tot dusver 590 wedstrijden voor Real Madrid. Na dit seizoen is hij vrij om te gaan en staan waar hij wil, omdat zijn contract afloopt.