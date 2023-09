Luka Ivanusec mag het direct laten zien in de voorhoede van Feyenoord

Zondag, 3 september 2023 om 11:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:57

De opstelling van Feyenoord voor het duel met FC Utrecht is bekend. Trainer Arne Slot kiest ervoor om topaanwinst Luka Ivanusec direct aan de aftrap te laten starten. De Kroaat staat linksbuiten en neemt de plek in van Alireza Jahanbakhsh, waardoor Igor Paixão naar de rechterflank verhuist. Bart Nieuwkoop keert terug van een schorsing, maar moet genoegen nemen met een reserverol, net als de weer fitte aanwinst Ondrej Lingr. De wedstrijd begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij de Rotterdammers. Lutsharel Geertruida en Quilindschy Hartman zijn de backs, terwijl het hart van de verdediging bestaat uit Gernot Trauner en Dávid Hancko. Mats Wieffer en Quinten Timber zijn de controleurs op het middenveld. Calvin Stengs moet op 10 voor de creativiteit in de as zorgen achter spits Santiago Giménez. Paixão en Ivanusec zijn de flankspelers. Yankuba Minteh, basisspeler tegen Almere City FC (6-1), zit nu op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FC Utrecht is het seizoen dramatisch begonnen. De Domstedelingen verloren van zowel PSV (2-0), sc Heerenveen (0-2) als PEC Zwolle (1-0) en wachten dus nog altijd op hun eerste (doel)punt. De nederlaag afgelopen weekend bij PEC koste Michael Silberbauer zijn baan. Interim-trainer Rob Penders neemt zijn taken voorlopig over. “Aan de ene kant weet je dat dit in de voetballerij kan gebeuren, aan de andere kant heb je ook met mensen te maken en dan blijft dat vervelend”, liet de coach weten op de clubsite. Utrecht kan zich in ieder geval vasthouden aan een hoopvolle statistiek. De club wist in zijn laatste acht thuiswedstrijden tegen Feyenoord minimaal een keer te scoren.

Slot kan eventueel beschikken over Ondrej Lingr, die weer blessurevrij is en als reserve begint. "Maar Ivanusec is een speler die al midden in het seizoen zat en een speler die international is van een land waar wij onlangs niet van konden winnen", doelde Slot op het Nations League-duel tussen Nederland en Kroatië (2-4). Feyenoord begon het seizoen zeer teleurstellend met gelijke spelen tegen Fortuna Sittard (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2), maar vorige week werd Almere City overtuigend aan de kant gezet (6-1). Vorig seizoen deed uitgerekend Feyenoord-held Jens Toornstra de Rotterdammers pijn met een vroeg openingsdoelpunt. Vlak voor het sluiten van de markt redde Jahanbakhsh een punt in Stadion Galgenwaard.

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Ter Avest, Van der Hoorn, Sagnan, El Karouani; Bozdogan, Flamingo, Toornstra; Azarkan, Lidberg, Seuntjens

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Paixão, Giménez, Ivanusec.