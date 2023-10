Luis Suárez is het niet verleerd: aanvaller moet lachen om zijn eigen schwalbe

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 22:14 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:16

Luis Suárez is het kunstje van de schwalbe nog niet verleerd, zo blijkt uit beelden van zijn recentste wedstrijd. De Uruguayaan nam het in de Braziliaanse Séria A met Grêmio op tegen Internacional (3-2 verlies) en ging in de tweede helft gewillig naar de grond na een duel met verdediger Renê, wat op zijn zachtst gezegd interessante beelden opleverde.

Het moment vond plaats na ruim een uur spelen. Renê en Suárez kwamen in een duel, waarbij de Braziliaanse verdediger zijn been hoog in de lucht hield. De gewinterde spits merkte dit, ondanks dat hij amper geraakt werd door het uitgestoken been.

Suárez besloot vervolgens naar de grond te gaan. Zijn val probeerde hij overtuigender te laten lijken door een paar keer door de lucht te draaien.

??| Luis Suárez is hit so hard that he spins in the air Some things never change pic.twitter.com/Eu0LczFVdU — Red Card Alert (@collinabanter) October 9, 2023

De actie van Suárez werd beloond, daar Renê werd bestraft met een gele prent. De voormalig topschutter van onder meer FC Barcelona en Liverpool liet zijn genoegen blijken met een brede glimlach, terwijl de tegenstander boos wegliep.

Ondanks de inzet van Suárez moest Grêmio wel genoegen nemen met een 3-2 nederlaag. De Uruguayaan kwam nog wel tot scoren, maar onder meer een doelpunt van voormalig Premier League-speler Enner Valencia bezorgde Internacional de overwinning.

Overigens is Suárez bezig aan zijn laatste maanden bij Grêmio. Zondag maakte zijn trainer Renato Gáucho namelijk bekend dat de aanvaller zijn in januari aflopende contract niet gaat verlengen.

De kans is daarom aanwezig dat Suárez in 2024 gaat tekenen bij Inter Miami. Daar speelt namelijk zijn boezemvriend Lionel Messi. Inter Miami had daarnaast eerder ook al interesse in de diensten van Suárez, maar hikte destijds tegen zijn contract aan.