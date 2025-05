Luciano Valente onthult wat Jordan Henderson vlak na rode kaart tegen hem zei

Luciano Valente heeft gereageerd op zijn rode kaart in de slotfase van het Eredivisie-duel tussen FC Groningen en Ajax (2-2). De aanvallende middenvelder werd in de 93ste minuut door scheidsrechter Jeroen Manschot van het veld gestuurd wegens een veel te harde tackle uit frustratie op Ajax-aanvoerder Jordan Henderson.

"Welke gedachtes en gevoelens overheersen er na zo'n wedstrijd eigenlijk", vroeg ESPN-verslaggever Christian Willaert aan Valente. "Enorm veel moet ik zeggen. Ik denk dat we sowieso een goede wedstrijd speelden en ook aardig in de wedstrijd zaten", antwoordt de smaakmaker van Groningen.

"Uiteindelijk komt het moment met de rode kaart. Dat is supervervelend. Voor mijn gevoel raak ik ook de bal. Dan denk je eigenlijk: de wedstrijd is klaar, je komt met tien man te staan. Dus ik loop naar binnen en..."



Willaert besloot Valente vervolgens te onderbreken: "Nou, dat duurde wel even voordat je naar binnen liep. Je bleef nog een minuut of vijf op het veld staan. Je dacht misschien dat de scheidsrechter de rode kaart nog terug zou draaien of dat de VAR je zou helpen."

"Ik zag dat Manschot aan het praten was met de VAR over zijn oortje, dus ik dacht dat hij de rode kaart inderdaad nog terug zou draaien. Ik was er ook echt van overtuigd dat ik de bal raakte. Henderson zei zelf ook nog tegen mij: 'Oh, je hebt rood gekregen?' Hij was heel erg verbaasd. Helaas draaide de scheidsrechter de rode kaart niet terug."



"Misschien kom ik ongelukkig op zijn hak of achillespees, maar voor mijn gevoel raak ik gewoon de bal", herhaalde Valente. Willaert is van mening dat de rode kaart echter terecht is. "Ik ben heel vaak naar die uitlegmiddagen van scheidsrechters geweest en dan zeggen ze: 'Ook al raak je de bal, als je de gezondheid van de tegenstander in gevaar brengt kan het toch een rode kaart zijn.' Ik denk dat jouw rode kaart daarom ook wel te verdedigen is."



Valente heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Groningen gespeeld, indien de club zich niet kwalificeert voor de play-offs om Europees voetbal. De creatieveling wil daar alleen niet in mee. "Ik denk dat ik zondag tegen PEC Zwolle nog kan spelen. Ik hoop dat ze (de tuchtcommissie, red.) de rode nog seponeert, omdat ik het gevoel had dat ik de bal raakte."