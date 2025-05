Luciano Valente komt Eredivisie-speler die hij 'heel vervelende vent' noemde tegen op Ibiza

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Luciano Valente, die Boy Kemper tegenkomt op Ibiza.

De twee botsten tijdens NAC Breda – FC Groningen, eind maart. Valente was na afloop van dat duel niet te spreken over scheidsrechter Alex Bos en NAC-verdediger Kemper. Volgens de middenvelder van Groningen had de arbiter een rode kaart moeten geven aan Kemper.

“Kemper maakt zeven of acht overtredingen in de wedstrijd en krijgt pas bij de laatste beuk een gele kaart. En Tika krijgt twee gele kaartjes en dan weet hij hem (de rode kaart, red.) zo omhoog te steken. Dat vonden we heel makkelijk”, aldus Valente in maart.

Daarna kon Valente het niet laten om nog iets meer over Kemper te zeggen. “Sowieso een heel vervelende vent, die Kemper, moet ik zeggen.” Toen verslaggever Hans Kraay junior om meer uitleg vroeg, reageerde Valente: “Ik hoef daar verder niet helemaal op in te gaan. Maar een matig ventje, vind ik.”

Van hard feelings lijkt nu geen sprake meer te zijn. Valente laat op Instagram zien dat hij Kemper is tegengekomen. De twee poseren voor een foto. “Matig ventje!”, luidt het bijschrift van Valente.