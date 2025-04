Lucas Rosa lyrisch over collega in verdediging Ajax: 'Een geweldige speler'

Lucas Rosa kreeg in de slotfase van PSV - Ajax een briefje in zijn handen gestopt van trainer Francesco Farioli. De rechtsback nam de aanwijzigingen in zich op en stopte toen het briefje in zijn sok. Rosa verklaart bij Ajax TV wat er op het briefje van Farioli stond.

''We veranderden onze formatie'', zo verklaart Rosa op het clubkanaal van Ajax. ''Ik ging op de flank spelen en we schakelden over naar een defensie met vijf man.''

''Het is lastig om het te lezen tijdens een wedstrijd. Toen moest ik het ook nog in mijn sok stoppen zodat niemand het kon zien'', lacht de rechtsback, die het briefje via Oliver Edvardsen, Jordan Henderson en Josip Sutalo in handen kreeg.

Rosa speelt nog niet zo lang bij Ajax, maar is nu al onder de indruk van collega-verdediger Sutalo. ''Josip is een geweldige speler. Hij is er altijd om je te helpen. Het is een goede verdediger en het is fijn om aan zijn kant te staan. Hij is een speciale speler.''

De vleugelverdediger kende een sterk optreden in Eindhoven en slaagde er in om Noa Lang in toom te houden. ''Het waren lastige duels want iedereen weet dat het een goede speler is. Ik moet altijd voorzichtig zijn tijdens dit soort wedstrijden want bij het kleinste foutje kan hij scoren of een actie maken.''

''Ik was me heel bewust van hem als speler. Ik verdedigde hem met niet te veel respect, omdat we hard moesten zijn. Het zijn geen makkelijke situaties om mee om te gaan, maar ik denk dat het goed ging'', aldus Rosa, die genoot van de hele entourage in het Philips Stadion.

''Ik hou van dit soort wedstrijden en ik heb er zelfs een voorkeur voor: de sfeer, de druk. Uitwedstrijden spelen waar iedereen tegen je schreeuwt en waar je daarna om kan lachen omdat je wint, heerlijk. Dat is de essentie van het voetbal. Dat maakt dit soort wedstrijd speciaal en het is zeker het beste gevoel om de wedstrijd op zo'n manier te winnen'', zo besluit de Ajax-verdediger.