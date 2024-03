L'Équipe vernietigend over Frankrijk: onvoldoende Mbappé en nog 8 spelers

Frankrijk ging zaterdagavond met 0-2 onderuit tegen Duitsland en het oordeel van L'Équipe is niet bepaald mild. De Franse krant deelt maar liefst negen onvoldoendes uit aan de ploeg van bondscoach Didier Deschamps. Alleen Brice Samba en Ousmane Dembélé (allebei een 6) ontvingen een voldoende.

Jules Koundé, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni en Marcus Thuram kregen een 3 voor hun optreden in het Groupama Stadium van Olympique Lyon. Deschamps kreeg overigens hetzelfde cijfer van L'Équipe. Sterspeler Kylian Mbappé moest het doen met het rapportcijfer 4.

Warren Zaïre-Emery, Benjamin Pavard en Lucas Hernández werden eveneens met een 4 beoordeeld op een voor Frankrijk tegenvallende avond in aanloop naar het EK. Duitsland won in september vorig jaar overigens ook van de Fransen, toen met 2-1.

France vs Germany player ratings by @lequipe pic.twitter.com/gEU4yE0uEm — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 24, 2024

Valse start

Frankrijk begon dramatisch aan de oefeninterland tegen Duitsland. Florian Wirtz opende namelijk na zeven seconden al de score voor de viervoudig wereldkampioen. De assist was van Toni Kroos, die terugkeerde na een absentie van drie jaar en indruk maakte met zijn spel in Lyon.

Kai Havertz verdubbelde kort na rust de voorsprong van EK-organisator Duitsland. Frankrijk was nadien niet in staat om de spanning terug te brengen en leed zodoende een gevoelige nederlaag in de oefencampagne richting EURO 2024, dat voor les Bleus begint met het groepsduel met Oostenrijk op 17 juni.

Griezmann

De nederlaag van Frankrijk valt samen met de afwezigheid van Antoine Griezmann . De aanvaller was geblesseerd en zag hierdoor een reeks van 84 opeenvolgende interlands ten einde komen. Mbappé was wel inzetbaar, maar kon dus niet het verschil maken.

De verliezende Deschamps trok na afloop overigens het boetekleed aan. "Het maakt maar weer eens duidelijk wat ons deze zomer te wachten staat. Maar ik ben verantwoordelijk, want ik heb de leiding over dit elftal. Ik wil mijn spelers niet de schuld geven, maar we hebben duidelijk niet ons niveau gehaald", zo klonk het in de Franse pers.

