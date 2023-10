Louis van Gaal zit niet stil bij Ajax en schuift volgende naam naar voren

Woensdag, 11 oktober 2023 om 22:19 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:25

Louis van Gaal heeft Ajax geadviseerd om Danny Blind terug te laten keren in de Raad van Commissarissen als voetbalman. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De vader van Daley was tussen 2019 en 2021 ook al lid van het controlerend orgaan, maar verliet de Amsterdammers nadat hij terugkeerde als assistent van Van Gaal bij Oranje.

Na het WK in Qatar maakte Blind bekend dat hij niet terugkeerde in de RvC van Ajax. De oud-voetballer wilde zijn handen vrij hebben om ook andere dingen te kunnen doen. Ambities als hoofdtrainer heeft hij niet meer, maar een functie als assistent-trainer zou hij eventueel wel zien zitten.

Het valt niet uit te sluiten dat het besluit om niet terug te keren ook te maken had met de manier waarop Daley destijds werd behandeld bij Ajax. De linkspoot lag vorig seizoen overhoop met Alfred Schreuder en werd min of meer weggestuurd uit de Johan Cruijff ArenA. Blind vertrok naar Bayern München voordat Schreuder werd ontslagen en speelt inmiddels bij Girona in Spanje.

Het nieuws dat Van Gaal Ajax heeft geadviseerd om Blind terug te laten keren in de RvC volgt daags nadat bekend werd dat de oud-bondscoach Marijn Beuker een directeursfunctie wil geven. Beuker bekleedde tot eind november 2021 de functie van directeur voetbalontwikkeling bij AZ, waar hij overigens ook samenwerkte met Van Gaal. Tussen 2007 en 2013 was Beuker coördinator talentontwikkeling bij de Alkmaarders.

Na zijn vertrek bij AZ tekende hij verrassenderwijs bij het ultra ambitieuze Queen's Park in Schotland. Daar moest hij als technisch directeur de droom van de voorzitter doen voltooien: de beste jeugdopleiding van Schotland opzetten. Om dit te realiseren tekende hij een contract van tien jaar bij Queen's Park, maar dit gaat hij wellicht niet uitdienen.

In Schotland bleek Beuker erg succesvol. Hij veroverde twee promoties op rij en flikte hetzelfde kunstje afgelopen seizoen op een haar na opnieuw. Op de laatste speeldag van de competitie verspeelden de Schotten de ultieme droom om het hoogste Schotse niveau te bereiken.

"Volgens bronnen binnen de club staat Beuker open voor Ajax, waar een speciale (directeurs)functie voor hem moet worden gecreëerd", schreef De Telegraaf dinsdag. "Samen met de nog te benoemen directeur voetbalzaken en hoofd jeugdopleidingen moet de voormalige AZ’er de Ajax-academie grondig herstructureren en het Ajax-DNA bewaken."