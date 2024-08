Louis van Gaal kon deze zomer terugkeren als coach van Europese topclub

Tot zijn eigen verbazing kon Louis van Gaal deze zomer terugkeren als hoofdtrainer van Bayern München, zo vertelt hij in het televisieprogramma Humberto à Paris. Een nieuwe klus als clubcoach zal hij 'in principe' niet meer aannemen, maar als bondscoach ziet hij zichzelf nog wel aan de slag gaan.

Van Gaal krijgt de vraag of hij ooit weer aan de slag zou willen gaan als trainer. "Ik ben nu redelijk gezond", antwoordt de trainer, die lijdt aan prostaatkanker. Van Gaal vertelde eerder in het programma dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.

"Ik zou het kunnen doen, maar niet meer als clubcoach. Ik ben nog gevraagd door Bayern München. Daar was ik wel heel verrast door." Bayern ging uiteindelijk, na de afwijzing van onder meer Van Gaal, voor Vincent Kompany. Dat Van Gaal benaderd is, wist de buitenwereld niet. "Dat hoeft toch ook niet?"

Van Gaal was tussen de zomers van 2009 en 2011 al trainer van Bayern. De Amsterdammer leidde der Rekordmeister naar de nationale dubbel in het seizoen 2009/10. Ook werd dat seizoen de Champions League-finale bereikt, die in Madrid verloren ging tegen het Inter van Wesley Sneijder.

"Maar in principe zal ik clubcoach niet meer doen. Als bondscoach ben je acht periodes bezig. En gedurende het jaar ben je met je staf aan het scouten. Dus dat zou nog kunnen."

Presentator Humberto Tan haalt aan dat Engeland een bondscoach zoekt na het vertrek van Gareth Southgate. Van Gaal gaat die vraag enigszins uit de weg. "In Duitsland wilden mijn ex-spelers, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm en Thomas Müller, mij daar als bondscoach. Dat heb je kunnen lezen in de media."

"Maar zowel in Engeland als Duitsland gaan ze niet zo vaak voor een buitenlandse coach. Dus daar geloof ik niet zo in. Maar het kán wel. België zou ook kunnen. Dat soort landen zijn het overwegen waard."

