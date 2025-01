Louis van Gaal (73) sluit één nieuwe baan als trainer niet uit: 'Dat zou ik overwegen'

Louis van Gaal heeft geen plannen om in de toekomst nog als clubcoach aan de slag te gaan, vertelt hij in gesprek met Florian Plettenberg van Sky Sport. Een functie als bondscoach zou de 73-jarige succestrainer eventueel wel voor openstaan.

Plettenberg benaderde Van Gaal nadat er in Duitsland geruchten rondgingen dat Van Gaal gepolst zou zijn voor een trainersfunctie bij Borussia Dortmund. BVB zit na het ontslag van Nuri Sahin zonder trainer.

De zoektocht naar een opvolger voor de 36-jarige Turk verloopt allesbehalve vlekkeloos. De namen van Erik ten Hag en Roger Schmidt zongen rond, maar geen van beide mannen heeft er trek in om halverwege het seizoen in te stappen bij de kwakkelende ploeg.

Niko Kovac, het meest recent werkzaam als trainer van VfL Wolfsburg, werd volgens Plettenberg ook benaderd, maar echt schot in de zaak zit er niet. In Duitsland werd dan ook de naam van Van Gaal geopperd.

De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal maakt al snel korte metten met die geruchten. "Nee, dat is voor mij geen optie", was Van Gaal in gesprek met heel Plettenberg heel duidelijk.

"Ik zou alleen nog een trainerspositie bij een nationaal elftal overwegen", vervolgt hij. In België klonk de naam van Van Gaal ook voorzichtig als opvolger van Dominic Tedesco.

De Rode Duivels maakten vrijdag echter wereldkundig dat de Fransman Rudi Garcia het stokje gaat overnemen van de Duitse Italiaan. Van Gaal heeft als adviseur van Ajax momenteel nog steeds een bescheiden functie in de voetballerij.