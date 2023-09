Loting wijst uit: zware dobber Manchester United, Arsenal treft stadgenoot

Woensdag, 27 september 2023 om 23:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:09

Woensdagavond heeft de loting voor de achtste finales van de EFL Cup plaatsgevonden. Titelhouder Manchester United wacht een topaffiche met Newcastle United. Het is een herhaling van de finale van vorig seizoen, die Man United met 2-0 won. Arsenal gaat op bezoek bij stadgenoot West Ham United. De wedstrijden worden afgewerkt in de week van 30 oktober.

Manchester United rekende dinsdagavond in de vorige ronde af met Crystal Palace (3-0), terwijl Newcastle United woensdagavond te sterk bleek voor Manchester City (1-0). Op diezelfde avond won Arsenal van het Brentford van doelman Mark Flekken (0-1). Ook het kwakkelende Chelsea wist zich te kwalificeren. Ondanks een prima wedstrijd van de andere Oranje-goalie, Bart Verbruggen, wonnen the Blues met 1-0 van de Zuid-Engelsen. Liverpool bleek in eigen huis met 3-1 te sterk voor Leicester City, mede dankzij de gelijkmaker van Cody Gakpo en de daarbij horende assist van Ryan Gravenberch.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volledige loting:

Mansfield Town - Port Vale

Ipswich Town - Fulham

Manchester United - Newcastle United

Bournemouth - Liverpool

Chelsea - Blackburn Rovers

West Ham United - Arsenal

Everton - Burnley

Exeter City - Middlesbrough