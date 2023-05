Loïs Openda maakt 20ste treffer in Ligue 1 en gaat met RC Lens de CL in

Zaterdag, 27 mei 2023 om 23:05 • Jonathan van Haaster

RC Lens heeft zich definitief geplaatst voor de Champions League. De stuntploeg van trainer Franck Haise was zaterdagavond met 3-0 te sterk voor AC Ajaccio, waardoor de tweede plaats zeker is voor de club uit Noord-Frankrijk. Nummer drie Olympique Marseille, dat verrassend met 1-2 verloor van Stade Brest, heeft acht punten minder met nog één wedstrijd te gaan. Loïs Openda tekende vanaf de strafschopstip nog voor rust voor de eindstand. De voormalig spits van Vitesse maakte zijn twintigste Ligue 1-treffer van het seizoen.

Bijzonderheden

Lens was vooraf de torenhoge favoriet tegen het al gedegradeerde Ajaccio. Lens liet daar geen misverstand over bestaan en kreeg de eindstand al binnen 35 minuten op het bord. Allereest bracht Adrien Thomasson de bal bij Deiver Machado, die van dichtbij het hoofd koel hield: 1-0. In minuut 22 verdubbelde de thuisploeg de score. Dit keer was Facundo Medina de aangever en Thomasson zelf de afmaker. De Fransman liet de doelman van Ajaccio, Francois-Joseph Sollacaro, kansloos met een poeier in de korte hoek: 2-0. Oumar González hield vervolgens vast in de zestien en dus kreeg Openda een penalty te nemen. De Belg schoot onberispelijk raak: 3-0. Na rust kregen beide ploegen kansen, maar een vierde treffer van de avond viel er niet meer te noteren.

Europa League

De strijd om het Europa League-ticket kan nog alle kanten op. Door de zege van Lille OSC op FC Nantes (2-1) staat die ploeg voorlopig op de gewenste vierde plaats met 66 punten. Stade Rennes won met 2-0 van AS Monaco, waardoor die ploegen nu allebei op 65 punten staan. De nummer vijf plaatst zich voor de Conference League.