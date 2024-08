Llorente schiet van grote afstand keihard raak tegen Girona; Griezmann scoort uit vrije trap

Atlético Madrid heeft zondagavond een zeer comfortabele zege geboekt in LaLiga. In eigen huis was de ploeg van trainer Diego Simeone veel te sterk voor Girona: 3-0. De Madrileense doelpuntenproductie werd verzorgd door Antoine Griezmann, Marcos Llorente en Koke.

Met Daley Blind in de basis kwam Girona na 39 minuten spelen op achterstand. Uit een vrije trap vanaf de rand van de zestien schoot Griezmann raak in de linkerhoek: 1-0. Direct na rust verdubbelde Atlético Madrid de voorsprong. Na een razendsnelle omschakeling zag Llorente op circa 25 meter van het doel de kans om uit te halen en hij deed dat vernietigend: 2-0.

Het slotakkoord werd gespeeld door Koke, die in de 94ste minuut de 3-0 eindstand aantekende. Donny van de Beek en Gabriel Misehouy bleven negentig minuten op de bank.