‘Liverpool wilde me hebben, maar toen heb ik voor Manchester City gekozen’

Jeremie Frimpong maakt dit seizoen een stormachtige ontwikkeling door. Bij Bayer Leverkusen levert hij als rechtervleugelverdediger bijna wekelijks goals en assists, wat heeft geleid tot de koppositie in de Bundesliga en zijn debuut in het Nederlands elftal. Voetbalzone ging in aanloop naar de lancering van zijn nieuwe bedrijf Pathways in gesprek met Frimpong.

Voor Frimpong was het van jongs af aan al een grote droom om profvoetballer te worden. “Mijn moeder probeerde me wel eens binnen te houden, maar ik wilde altijd en overal voetballen”, aldus de 23-jarige Nederlander met Ghanese roots. De geboren Amsterdammer verhuisde op zevenjarige leeftijd naar Engeland, waar het niet lang duurde voordat de scouts hem oppikten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Chelsea was altijd mijn favoriete club en ook Liverpool toonde interesse in me, maar uiteindelijk koos ik toch voor Manchester City.” Vanaf zijn negende doorliep Frimpong alle jeugdelftallen van City, maar tot een doorbraak in het eerste kwam het nooit. “Ik had een hele fijne tijd in Manchester, maar heb toen toch voor mijn carrière moeten kiezen. In de zomer van 2019 speelden we een oefenwedstrijd tegen Celtic en daarna heb ik een aanbod vanuit Schotland gekregen.” Frimpong maakte in 2019 de overstap naar de Schots recordkampioen.

Na een succesvolle tijd bij Celtic maakte Frimpong in januari 2021 voor 11,5 miljoen euro de overstap naar Bayer Leverkusen, waar hij direct uitgroeide tot basisspeler. In Duitsland kreeg de talentvolle rechtervleugelverdediger te maken met Spaans voetbalicoon Xabi Alonso als manager.

“Ik voelde me meteen heel welkom”, vertelt Frimpong. “Xabi heeft me heel erg geholpen in het begrijpen van het spelletje. Hij is wat dat betreft echt van een ander niveau, ik leer ontzettend veel van hem. Hij is altijd heel duidelijk naar ons toe en legt alles heel rustig en gedetailleerd uit. Dat is wat hem onderscheidt van andere managers”, aldus een lovende Frimpong.

Frimpong maakt een geweldig seizoen door. Halverwege staat de teller voor de Nederlander al op vijf doelpunten en zeven assists in zestien competitiewedstrijden. Mede daardoor verloor Leverkusen nog geen enkel competitieduel dit seizoen. “We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd, maar we willen zo graag succesvol zijn. Daar werken we elke dag voor.”

Zijn goede optredens in Duitsland hebben Frimpong ook zijn eerste interland opgeleverd in Oranje, maar daar heeft hij te maken met sterke concurrentie van met name Denzel Dumfries. Toch is Frimpong blij met zijn keuze voor het Nederlands elftal. “Ik vind het een eer dat ik mag uitkomen voor de nationale ploeg en ik zal er altijd keihard voor werken om het team verder te helpen en prijzen te winnen.”

Of Nederland ook kans maakt om het EK komende zomer in Duitsland te winnen durft Frimpong niet te zeggen. “We hebben een sterk team met ontzettend veel talentvolle spelers. We zullen altijd spelen om te winnen, maar ik denk dat Engeland, Frankrijk, Portugal en Duitsland tot de absolute favorieten behoren om het EK te winnen.”

Frimpong hoopt ook succesvol te zijn op andere vlakken. Hij begint het nieuwe jaar veelbelovend, met het opzetten van een nieuw bedrijf: Pathways, een project waarmee hij jongeren in Ghana, Engeland, Nederland en Duitsland wil helpen in hun droom om profvoetballer te worden en jonge spelers die het niet halen wil begeleiden in hun verdere loopbaan buiten het voetbal.

“Ik zag in mijn jeugd spelers om mij heen die het niet gingen redden om profvoetballer te worden en geen hulp kregen in het zetten van de volgende stap en het vervolgen van hun loopbaan”, aldus Frimpong. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets moest doen om te helpen. Mijn Ghanese roots hebben daarbij zeker een rol gespeeld.”

Onderzoek heeft uitgewezen dat maar liefst negentig procent van de jongeren zich depressief en in de steek gelaten voelt wanneer ze op jonge leeftijd worden weggestuurd bij hun club. Bijna drie kwart heeft het gevoel dat ze niet genoeg support hebben gekregen. Frimpong wil daar verandering in brengen door ze juist die steun die ze op dat moment nodig hebben wel te bieden met Pathways. Uiteindelijk heeft hij het doel om dit project uit te breiden tot over de hele wereld, omdat het een globaal probleem is waar jongeren mee te maken krijgen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties