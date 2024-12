Liverpool van Arne Slot verslaat Ruud van Nistelrooij mede dankzij goal én assist Cody Gakpo

Liverpool heeft zijn duel op tweede kerstdag winnend afgesloten. Op Anfield was de ploeg van manager Arne Slot een maat te groot voor het Leicester City van manager Ruud van Nistelrooij: 3-1. Cody Gakpo, Curtis Jones en Mohamed Salah verzorgden de doelpuntenproductie. Dankzij de overwinning loopt het gat tot nummer twee Chelsea op tot liefst zeven punten.

Slot voerde twee wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen duel met Tottenham Hotspur (3-6). Op het middenveld verloor Dominik Szoboszlai zijn plaats aan Curtis Jones, terwijl Darwin Núñez voorin de voorkeur kreeg boven Luis Díaz. Gakpo, Virgil van Dijk én Ryan Gravenberch kregen een basisplek.

Direct vanaf de aftrap opende Liverpool het vuur, al kregen the Reds in de zesde minuut plotseling een treffer om de oren. Na een razendsnelle omschakeling belandde op de linkerflank bij Stephy Mavididi, die laag voorzette op Jordan Ayew. Laatstgenoemde mocht tussen Van Dijk en Andrew Robertson in aannemen, draaien en verrassend raak schieten: 0-1.

Liverpool voerde de druk na het doelpunt nog verder op, maar Leicester - weliswaar met veel fortuin - hield lang stand. Zo raakte Robertson de paal met een kopbal en produceerde Salah een geplaatst schot op de lat. Op slag van het rustsignaal ging het alsnog fout voor de bezoekers.

Gakpo kreeg vrijheid aan de linkerkant om naar binnen te snijden. Vervolgens creëerde hij ruimte voor het schot en schoot de Nederlander op fraaie wijze in de rechterkruising: 1-1. De 2-1 volgde enkele minuten na rust, toen een harde en lage voorzet van Alexis Mac Allister van dichtbij binnen werd getikt door Jones.

De 3-1 leek ruim een kwartier voor tijd geproduceerd te worden, maar het doelpunt van Gakpo werd afgekeurd vanwege het buitenspel van Núñez eerder in de aanval. Enkele minuten daarna punterde Salah nog recht in de handen van doelman Jakub Stolarczyk.

De bevrijdende derde treffer noteerde Liverpool in de 82ste speelminuut. Gakpo bediende Salah op de rechterflank, waarna de Egyptenaar naar binnen sneed. Hij vond een klein gat in de defensie en krulde de bal met veel gevoel in de linkerbenedenhoek: 3-1.